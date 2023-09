«Quando sarà riaperto il ponte sul rio Sa Masa?» 

«Quando sarà ripristinato il passaggio sul ponte del Rio Sa Masa, vietato ai veicoli da fine maggio attraverso un’ordinanza del sindaco Pietro Cocco?». Antonello Casu, consigliere di minoranza a Gonnesa, ha presentato un’interpellanza urgente per avere informazioni sul ponte sul Rio sa Masa, quello che nel 2022 ha permesso l’accesso a Fontanamare, passando dalla pineta, in attesa che fosse ricostruito il ponte di Fontanamare crollato nel 2020.

Lo scorso maggio una ditta specializzata ha segnalato la pericolosità del ponte per il passaggio dei veicoli, di conseguenza il sindaco ha firmato un’ordinanza che vieta il passaggio. «A distanza di tre mesi il ponte sul Rio Sa Masa è ancora chiuso - dice Casu - vorrei sapere a che punto è la procedura per il ripristino o, se necessario, per la demolizione e la ricostruzione. Il ponte, che dopo essere stato rinforzato, è diventato una valida alternativa per raggiungere Fontanamare quando non c’era il ponte principale, è utilizzato anche dai proprietari terrieri e potrebbe servire per questioni di sicurezza, visto che consente di percorrere la pineta».

Nell’interpellanza protocollata in Comune, Antonello Casu chiede di conoscere la tempistica per il ripristino del ponte sul Rio Sa Masa. «Intanto - suggerisce - si potrebbe sistemare la strada che, dalla comunale per Plagemesu, passa all’interno di Sa Masa e arriva fino a Fontanamare».

