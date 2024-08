«Quando sarà eliminato il restringimento sulla 293?» 

Il restringimento sulla Statale 293 che collega la Statale 130 e Siliqua a Vallermosa, compie cinque anni ma ancora non si conoscono i tempi di ripristino. Si tratta di un tratto di quaranta metri, sopra un torrente situato al chilometro 25,250, e ridotto a una corsia a doppio senso dove quotidianamente transitano diverse centinaia di veicoli e mezzi pesanti. La carreggiata era stata eseguito dall’Anas, una precauzione necessaria dopo un incidente che aveva divelto le barriere laterali. Si pensava a una soluzione temporanea e si sperava in una maggiore attenzione alla segnaletica da parte degli automobilisti. Finora, questo tratto continua a rappresentare un grosso pericolo per chi lo percorre, i numerosi sinistri, fortunatamente non gravi, lo attestano.

Fin da subito si era levato un coro di proteste, in testa il sindaco Francesco Spiga. Era seguita la protesta dei cinquanta residenti della borgata a ridosso del restringimento che corrono rischi ogni volta che s’immettono nella Statale. Altri hanno protestato inviando lettere mail e creando una petizione online, lanciata due anni fa sulla piattaforma Change.org. L’ultimo appello arriva da Alberto Garau, promotore di “VallermosAttiva” che dichiara: «Ogni giorno assistiamo a scene in cui automobilisti, ignorando la segnaletica, si avventurano nella strettoia, spesso a velocità sostenuta e anche con veicoli pesanti, rischiando ogni volta lo scontro».