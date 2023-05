Quando saper scrivere è un’arte Peter Cameron nel cuore della gente 

Peter Cameron, l'autore di "Un giorno questo dolore ti sarà utile”, il suo longseller rilanciato su TikTok, arriva al Salone del Libro di Torino con un libro che raccoglie una serie di racconti scritti tempo fa, quasi tutti inediti in Italia, che ci rivelano un aspetto poco esplorato della sua scrittura: “Che cosa fa la gente tutto il giorno?” (Adelphi).

I racconti

«È un po’ strano, però è molto bello, vedere questi racconti in forma di libro pubblicati in Italia perché ho cominciato, da giovane, scrivendo proprio racconti ed ero pieno di passione, entusiasmo di raccontare un sacco di cose», racconta lo scrittore superstar in tutto il mondo. «Il racconto è la forma perfetta quando sei un giovane scrittore. Ho un grande affetto per tutte queste storie. Ricordo molto bene quando e come le ho scritte. Rappresentano una parte importante della mia produzione come scrittore che in Italia non è tanto conosciuta», sottolinea. «Quando uno ha un figlio, poi il figlio cresce e il rapporto cambia, invece con una storia questo non avviene perché resta sempre come è», dice lo scrittore che vive per la maggior parte del tempo in Vermont e anche a New York.

«La pandemia? No»

Lo scrittore ci ha abituato a intervalli lunghi tra un suo libro e l'altro. Ma sta pensando a una nuova storia? Racconterà la pandemia? «Non so, è tutto troppo vivo nella nostra memoria per permettermi di avere una distanza tale da poterlo considerare come argomento di scrittura. Ci vuole più di distanza e non mi sento in questo momento di scrivere cose sul Covid», spiega. «Le mie pause sempre sono più lunghe. Al momento non sto scrivendo nulla di particolare. Comincio a pensare non mi verrà mai più nessuna idea. Poi dico, però in passato ho scritto tante cose e ho comunque fiducia», aggiunge. In “Che cosa fa la gente tutto il giorno?” i protagonisti sono persone che cercano se stesse. Tra queste un uomo che ha una cagnolina che la notte porta a spasso. Preferisce far credere alla moglie di avere un'amante anzichè rivelarle questo segreto. «Le mie storie sono tutte inventate, tutte nascono dalla mia immaginazione. Quasi mai trovo spunto nella vita reale. La storia della cagnolina segreta è la prima che ho scritto, ero ancora al College, era il 1980, sono passati 42 anni». Sorride. «Siamo tutti alla ricerca di noi stessi, ma per potersi trovare bisogna rapportarsi agli altri».