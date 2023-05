«Quando Ranieri chiese a me e a Giovannelli di aiutarlo  a diventare un allenatore vero»  

«Col “Grande Capo” ci siamo visti qualche mese fa, alla cerimonia della Panchina d'Oro. Si è seduto tra me e Beppe Iachini perché, dice, con noi due si sentiva sempre tranquillo, a Firenze e a Cagliari». Il “Grande Capo” è Claudio Ranieri e l'uomo che, con Iachini, gli dava tanta tranquillità è Luciano De Paola, uno dei grandi protagonisti di quella storia meravigliosa che fu il Cagliari del triennio 1988-1991.

Cosenza-Cagliari è il suo derby del cuore, vero De Paola?

«Da una parte tre anni da paura, davvero tanta roba, dall'altra una salvezza partendo da -9 quando tutti ci davano per spacciati».

Partiamo dalla Sardegna.

«Tre anni meravigliosi. Ranieri cercava un mediano da Serie C e chiese consiglio a Gianni Di Marzio che gli fece il mio nome. Arrivai e diventai un leader insieme a Maurizio Giovannelli. Ranieri ci portò nello spogliatoio e ci chiese di aiutarlo a farlo diventare un allenatore vero».

Era un Cagliari che aveva difficoltà a capire di giocare in Serie C.

«Esatto. L'anno prima si era salvato all'ultima giornata. Vennero inseriti giovani di qualità come Cappioli e Provitali e due di personalità come me e Giovannelli. A quei tempi i giocatori come noi, con i controco.....i, ce n'erano sette o otto per squadre. Ora, invece, non ce ne sono più...».

Come avete aiutato Ranieri?

«Io arrivai ed ero già un “maiale”, ma quando conobbi Giovannelli imparai a farlo, il maiale, non solo a esserlo. Dovevamo far correre anche chi non correva, scuotere chi si fermava».

Missione compiuta in C prima e in B poi. E in A?

«In Serie B arrivò Firicano, Ranieri disse a Giovannelli che avrebbe giocato al suo posto e gli chiese di restare, ma Maurizio preferì andare via. Per quel che riguarda me, in A ci furono situazioni particolari. Dopo un 4-0 a Lecce litigai con Francescoli, che giocava troppo da solo. Poi fui espulso in due partite... Avevo due aerei, scelsi quello per Brescia e andai via».

Rimpianti?

«I grandi uomini non hanno rimpianti. La mia vita cambiò, a Brescia vincemmo il campionato. Ma Cagliari per me è sempre amore e il ricordo delle migliaia di persone felici per le promozioni».

E Cosenza?

«Partimmo col -9 di penalizzazione, a qualche giornata dalla fine eravamo praticamente retrocessi. Un paio di giocatori, nello spogliatoio, dissero che oramai era finita. E io, con la mia solita faccia da c..o, dissi di dargli i soldi e cacciarli via, perché per salvarci non avevamo bisogno di loro. E così fu. Quella, con giocatori come me, Zunico, Marulla, era una squadra di banditi, il più sano aveva la lebbra. E per fortuna non c'era Sky a far vedere cosa accadeva nel tunnel prima di entrare in campo...».

Stasera che succede?

«Il Cosenza si gioca la partita della vita. Ma dall'altra parte c'è Ranieri, uno che non molla nulla. Il suo Cagliari non ha la qualità di Bari e Parma, ma appunto ha Ranieri. E io tifo per lui, perché il nostro Cagliari potrà essere la terza squadra ad andare in A con Frosinone e Genoa».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata