Quando preparare il pane diventa arte 

Da oggi Villaurbana si veste a festa per la 26esima “Sagra del pane”. Sino a domenica il centro storico sarà un grande palcoscenico e il pubblico potrà ammirare tutte le fasi della lavorazione del pane tipico, respirarne il profumo, degustarlo e acquistarlo. L’evento è organizzato da Amministrazione comunale e Pro Loco, in collaborazione con le associazioni e i numerosi volontari.

I numeri

Verranno prodotti oltre 30 quintali di pane, venduto a 8 euro al chilo. Sin dalle prime ore del mattino si accenderanno i venti forni presenti nel centro storico. Di questi due sono quelli artigianali che quotidianamente, con l’impiego di 10 lavoratori, sfornano pane in vendita nell’Isola. E nel paese non può certo il mulino per la produzione della farina. «La sagra – commenta il sindaco, Paolo Pireddu – rappresenta per Villaurbana l’evento dell’anno. Ogni cittadino si sente parte attiva e viene coinvolto nella realizzazione di una manifestazione identitaria, di festa e condivisione».

La novità

Da quest’anno la sagra è inserita nel cartellone regionale del turismo esperienziale; gran parte del programma prevede la possibilità di poter vivere momenti culturali e tradizionali tramite un sistema di prenotazione online affidata all’associazione “Città della terra cruda” della quale Villaurbana fa parte. «Un’edizione rinnovata – conferma Pireddu - in cui il paese cercherà di coinvolgere i visitatori in laboratori e attività che possono valorizzare meglio l’esperienza con il nostro pane». E così ad esempio nella Casa del pane e nel Centro di panificazione si potrà assistere a dimostrazioni dedicate ai pani della tradizione e alle lavorazioni dei panificatori ospiti, provenienti da Samugheo, Altamura e Abruzzo. E non mancheranno spettacoli ed eventi che celebrano la cultura, l’arte e i sapori della Sardegna.

Le tradizioni

«Quest’anno – prosegue Pireddu – cercheremo di arrivare più a fondo a quelle che sono le nostre attività programmate per la sagra. L’evento sarà utile per riuscire a pianificare laboratori ed eventi da proporre nel corso dell’anno, in cui i visitatori potranno scoprire Villaurbana».

Il via oggi con l’apertura di stand, spettacoli e degustazioni. Sabato e domenica, dalle 10 stand aperti e laboratori dedicati a “Su coccoi”, al “Pane appungiau”, a “Su coccoi pintau” e alla pizza “Pisarda di Villaurbana”. «La Sagra – conclude il sindaco – è sicuramente un momento economico importante per tutta la nostra comunità».

