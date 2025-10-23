VaiOnline
Villaurbana.
24 ottobre 2025 alle 00:36

Quando preparare il pane diventa arte 

Da su coccoi pintau a su pani appungiau: da oggi la sagra con stand e laboratori 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Da oggi Villaurbana si veste a festa per la 26esima “Sagra del pane”. Sino a domenica il centro storico sarà un grande palcoscenico e il pubblico potrà ammirare tutte le fasi della lavorazione del pane tipico, respirarne il profumo, degustarlo e acquistarlo. L’evento è organizzato da Amministrazione comunale e Pro Loco, in collaborazione con le associazioni e i numerosi volontari.

I numeri

Verranno prodotti oltre 30 quintali di pane, venduto a 8 euro al chilo. Sin dalle prime ore del mattino si accenderanno i venti forni presenti nel centro storico. Di questi due sono quelli artigianali che quotidianamente, con l’impiego di 10 lavoratori, sfornano pane in vendita nell’Isola. E nel paese non può certo il mulino per la produzione della farina. «La sagra – commenta il sindaco, Paolo Pireddu – rappresenta per Villaurbana l’evento dell’anno. Ogni cittadino si sente parte attiva e viene coinvolto nella realizzazione di una manifestazione identitaria, di festa e condivisione».

La novità

Da quest’anno la sagra è inserita nel cartellone regionale del turismo esperienziale; gran parte del programma prevede la possibilità di poter vivere momenti culturali e tradizionali tramite un sistema di prenotazione online affidata all’associazione “Città della terra cruda” della quale Villaurbana fa parte. «Un’edizione rinnovata – conferma Pireddu - in cui il paese cercherà di coinvolgere i visitatori in laboratori e attività che possono valorizzare meglio l’esperienza con il nostro pane». E così ad esempio nella Casa del pane e nel Centro di panificazione si potrà assistere a dimostrazioni dedicate ai pani della tradizione e alle lavorazioni dei panificatori ospiti, provenienti da Samugheo, Altamura e Abruzzo. E non mancheranno spettacoli ed eventi che celebrano la cultura, l’arte e i sapori della Sardegna.

Le tradizioni

«Quest’anno – prosegue Pireddu – cercheremo di arrivare più a fondo a quelle che sono le nostre attività programmate per la sagra. L’evento sarà utile per riuscire a pianificare laboratori ed eventi da proporre nel corso dell’anno, in cui i visitatori potranno scoprire Villaurbana».

Il via oggi con l’apertura di stand, spettacoli e degustazioni. Sabato e domenica, dalle 10 stand aperti e laboratori dedicati a “Su coccoi”, al “Pane appungiau”, a “Su coccoi pintau” e alla pizza “Pisarda di Villaurbana”. «La Sagra – conclude il sindaco – è sicuramente un momento economico importante per tutta la nostra comunità».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

L’indagine

Violentata, resta incinta a 12 anni

l F. Pinna
Nuovi striscioni esposti davanti all’ospedale San Giuseppe di Isili

Pronto soccorso chiuso, la protesta non si ferma

«Subito un incontro urgente con la Regione» 
Sonia Gioia
Energia

«Degrado estetico, si cancella l’unicità dei luoghi»

La Soprintendenza speciale del Ministero boccia il parco “Is Olias” 
Enrico Fresu
Regione

Progressisti, ipotesi appoggio esterno

Chiedono la sostituzione di Satta all’Agricoltura, ma Todde prende tempo 
Roberto Murgia
Cronaca

«È stato un mio errore, la bambina non doveva  viaggiare sulla minicar»

Mea culpa del 28enne di Villacidro: non giudicate, può capitare a chiunque 
Mariella Careddu
governo

Manovra, Forza Italia sulle barricate

Tajani: «Su affitti brevi e dividendi decide la politica, non i tecnici del Mef» 