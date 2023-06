«Quando possibile la ricostruzione del seno sarà fatta al Brotzu» 

«Nella stragrande maggioranza dei casi di intervento di tumore alla mammella, è contestuale la ricostruzione. E verrà sempre fatta. Poi ci sono situazioni in cui non è possibile eseguire la ricostruzione immediatamente dopo la mastectomia, e allora questo secondo intervento successivo sarà affidato a un chirurgo plastico. Ma tutto rimarrà nell’ambito della stessa azienda ospedaliera, le ricostruzioni differite si faranno nel reparto di Chirurgia plastica del Brotzu, dove ci sono professionisti esperti in grado di fare qualsiasi cosa», spiega la direttrice generale dell’Arnas Agnese Foddis.

«Purtroppo, anche a causa di tante situazioni trascurate per la pandemia, abbiamo una lunga lista d’attesa, e gli operatori sanitari sono sempre di meno, dunque dobbiamo ragionare su come utilizzare al meglio le sale operatorie. Laddove è possibile si fa anche la ricostruzione, altrimenti questa viene fatta da un altro medico, il chirurgo plastico appunto, così “liberiamo” il chirurgo oncologo, gli diamo più tempo per dedicarsi esclusivamente alla rimozione dei tumori, a salvare vite. Bisogna fare delle scelte, e la comunità clinica dice che prima bisogna cercare di eliminare il tumore: di fronte a due donne che devono essere operate, una di cancro, una per la ricostruzione, dobbiamo dare la priorità alla prima».

Spiega la dottoressa Foddis: «Comunque, le donne che sono state operate all’Oncologico e sono già nella lista operatoria per fare la ricostruzione con gli stessi medici, faranno lì l’intervento. Ho già dato disposizioni al primario di Chirurgia Oncologica e Senologia del Businco di rispettare la programmazione già fissata. Una volta esaurita questa programmazione, le pazienti che devono fare il “secondo step” saranno seguite dalla Chirurgia plastica del Brotzu». (cr. co.)

