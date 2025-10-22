VaiOnline
Pitz’e Serra.
23 ottobre 2025 alle 00:27

Quando piove il parroco è costretto a celebrare la messa sotto l’acqua 

L’allarme era già stato lanciato nelle scorse settimane. Nella chiesa di San Giovanni Evangelista a Pitz’e Serra, quando piove, si allaga, e il sacerdote è costretto a dire messa in mezzo all’acqua. E’ successo anche la settimana scorsa quando non solo altare e banchi sono finiti sott’acqua, ma è saltato anche l’impianto di illuminazione tanto che don Gianfranco Falchi è stato costretto ad anticipare di un’ora le messe per avere la luce.

«Siamo molto amareggiati», dice don Falchi, «in chiesa piove a dirotto per il semplice fatto che i lavori alle coperture, che a suo tempo erano stati fatti dalla Curia, sono stati fatti male. Come parrocchia ci avevano messo da parte dicendo che l’intervento l’avrebbero fatto loro e questi sono i risultati». Detto questo, «continuiamo a sollecitare ma dagli uffici tecnici della Curia non abbiamo avuto alcun riscontro. L’unico che ha mostrato interesse è stato il vescovo. Nei giorni scorsi abbiamo dovuto fare le celebrazioni sotto l’acqua e sto decidendo di andare a dire messa in cripta dal momento che dopo che è saltato il quadro elettrico non abbiamo la luce e devo usare l’abajour. È una situazione che non è più sostenibile».

