«Quando per il teatro Kelledda si trasformò in Grazia Deledda» Il ricordo di Lia Careddu 

Tanto sentiva suo il personaggio, che anche fuori dalla scena la chiamava «oh ma’». Lo ricorda con commozione, ora, l’attrice Lia Careddu, che nello spettacolo teatrale “Quasi Grazia” (scritto da Marcello Fois e prodotto da Sardegna Teatro) è stata la madre di Grazia Deledda, interpretata da Michela Murgia. Madre e figlia sul palco, che anche fuori dalla scena hanno condiviso un pezzo di vita.

«Una donna davvero speciale, la conoscevo e apprezzavo da tempo per i suoi libri, l’impegno politico e la sua passione. Un elemento che era la sua cifra e con il quale ha affrontato anche “Quasi Grazia”, sorprendendoci tutti. Quando Fois le propose la parte, che era su misura per lei, era entusiasta e lusingata, avendo una grandissima passione per Grazia Deledda. Ma anche per il fatto che, sardista com’era, costituiva orgoglio il poter dare voce e corpo alla sua passione».

Ma la scrittrice di Cabras morta giovedì per un tumore - proprio come accaduto nel 1936 alla premio Nobel della letteratura - sul palco di quello spettacolo tanto applaudito non ha fatto l’attrice. Proprio questo ha reso il personaggio di Grazia ancora più autentico. «Michela non ha cercato di ricorrere ad artifizi recitativi, non era quello il suo mestiere seppure abbia partecipato con noi a tutte le fasi della preparazione dello spettacolo, compresi laboratori e training: si è sentita subito a suo agio con noi e noi con lei». Il valore aggiunto sono stati la passione e l’amore con cui ha dato il volto a Grazia. «Non avendo ovviamente la tecnica da attrice, ha usato tutta la sua sensibilità per interpretare il personaggio». Ma ciò non è stato affatto un demerito. Anzi. «Questo suo essere genuina ha reso Grazia autentica, vera. Michela credeva talmente nel ruolo che si è data completamente, buttandosi anima e corpo nel lavoro che stava facendo. Non scontato, da parte di chi non è attore di professione, ma segno di grande dedizione e passione».

Anche perché sentiva appartenerle molto quel personaggio, che nel percorso di vita presenta analogie con il suo. «La terza parte dello spettacolo è quella in cui Grazia Deledda scopre di avere un cancro e Michela, che all’epoca aveva già vissuto quella drammatica esperienza, avvertiva in maniera molto speciale quel momento. Come succedeva pure al resto del cast, dato che quando si parla di verità la sofferenza ne è alla base e non puoi non sentirti coinvolto». Un altro tratto, questo che ha regalato maggiore partecipazione allo spettacolo. «Michela era sicuramente molto sincera e questo è riuscita a trasmettere al pubblico: dietro la sua interpretazione c’erano bellezza e verità».

Forse senza che neppure se sia resa conto. Lia Careddu racconta di avere avuto l’impressione che si sentisse addirittura inadeguata, dovendo andare in scena con attori professionisti: «A volte aveva quasi terrore, prima di entrare in scena. Mi diceva: vedrai che mi attaccheranno anche per questo, ma io respingevo convintamente quest’idea e rispondevo che, assistendo allo spettacolo, non si poteva che amarla ancora di più. Allora lei rideva e avanzava con forza e passione, le stesse che ha sempre messo in tutto ciò che ha fatto. Era grande anche per questo».

