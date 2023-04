«Quando parte lo sconto del 90% sui bus?» 

C’è il cantiere di via Roma, e c’è quello pronto a partire di viale Trieste. Quindi gli altri in via Dante, viale Buoncammino, piazza Repubblica (metropolitana). A questi si aggiungono poi le chiusure di Via Porcell (per un muro pericolante dell’università) e Via Giussani (che dovrebbe riaprire entro una decina di giorni). Di fronte a questa concentrazioni di lavori (e inevitabili disagi), i consiglieri di minoranza hanno presentato un’interrogazione per conoscere quali azioni sono state previste per i disagi dovuti ai tanti cantieri concomitanti in città. «Ben vengano le opere di riqualificazione ma quali sono i dettagli del piano previsto per limitare i disagi?», domanda Marzia Cilloccu (Progetto Comune per Cagliari), prima firmataria dell’interrogazione. Con l’interrogazione, «chiediamo di conoscere il cronoprogramma e le modalità dei lavori, la condivisione con i residenti, le attività, quali strutture scolastiche e sanitarie siano presenti nelle zone interessate dai lavori». E ancora: «La tempistica per l'attivazione della scontistica del 90% sul costo degli abbonamenti degli autobus Ctm annunciata il 15 marzo scorso, sull'apertura dei parcheggi di via De Magistris e via Cesare Battisti e se si siano raggiunti gli accordi con la Regione per usufruire dei parcheggi degli assessorati regionali di via Roma e viale Trieste soprattutto da parte dei residenti».

