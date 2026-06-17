Quando non parlano i vincitori Carlo Ginzburg e la microstoria  

È morto Carlo Ginzburg, saggista italiano conosciuto in tutto il mondo per i suoi studi unici e le indagini nelle pieghe e nella metodologia della storia da cui sono nati capolavori assoluti come “Il formaggio e i vermi”, appena ripubblicato da Adelphi, che sta riportando in libreria la sua opera, e “I benandanti”, con cui aveva esordito nel 1966.

La famiglia, i valori

Figlio dell'intellettuale antifascista Leone Ginzburg e di una delle più importanti scrittrici del ‘900 italiano, Natalia Levi in Ginzburg, figure di primo piano nel mondo intellettuale ed editoriale della penisola. Dai genitori senza dubbio Carlo Ginzburg aveva ereditato la passione per le battaglie civili sostenute fino all'ultimo giorno, per l’antifascismo e la condanna dell'antisemitismo o delle fake news a partire proprio da quelle della storia. «Il negazionismo è un atteggiamento ignobile, e quello riferito alla Shoah, appoggiato anche da intellettuali, è una vergogna diffusa: non c'è dubbio che contro questo bisogna battersi, così come contro ogni tipo di fake news», aveva detto in occasione dell'assegnazione del Premio Hemingway 2023.

Gli studi

Nato a Torino il 15 aprile del 1939, aveva studiato all’Università di Pisa e alla Scuola Normale, che oggi lo definisce «uno dei suoi figli e dei suoi maestri più grandi», poi al Warburg Institute di Londra. Ha insegnato in alcune delle più prestigiose università del mondo: Bologna, Harvard, Yale, Università della California a Los Angeles, Princeton. Poi tornò alla Normale di Pisa come docente di Storia delle culture europee.

La lezione

È considerato uno dei maestri della microstoria, corrente storiografica nata in Italia negli anni ‘70 che ricostruisce la storia attraverso vicende di persone comuni per una rilettura del metodo stesso di approfondire il passato, lontano dalla visione dei vincitori, immersi in quella dei protagonisti della vita quotidiana ma anche sospesi tra verità e menzogna, nel solco della diceria, leggenda, tradizioni popolari. «Con Carlo Ginzburg scompare una delle figure di prima grandezza nel panorama intellettuale, civile e morale italiano. I suoi studi storici e etno-antropologici, penso soprattutto alla sua inarrivabile “Storia notturna”, sono stati e resteranno un punto di riferimento imprescindibile per generazioni di studiosi e appassionati. Ai suoi congiunti e ai suoi amici rivolgo il mio sentito cordoglio», lo ricorda il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

I lavori

Gli studi di Ginzburg sono legati alla cultura popolare, alla stregoneria, alle eresie, alle credenze religiose dell’età moderna. A metà degli anni ‘60 i suoi studi sui processi dell’Inquisizione lo portarono a ricostruire la vicenda dei benandanti, i propiziatori di un culto della fertilità nel Friuli tra la fine del ‘500 e la metà del ‘600. “I benandanti. Ricerche sulla stregoneria e sui culti agrari tra ‘500 e ‘600” nel 1966 fu la sua prima pubblicazione. Tra le altre opere, “Il formaggio e i vermi. Il cosmo di un mugnaio del ‘500” (1976) dove narra le vicende di un mugnaio vissuto in Friuli attraverso i documenti dell’Inquisizione che lo condannò al rogo. «Quando mi viene chiesto quali elementi di attualità è possibile rintracciare nella storia del Menocchio, la prima risposta è che anche oggi, come sempre, sia il potere che la lotta al potere esistono in molteplici forme».

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