«Quando nello stagno eravamo in 420» 

Quando guarda il “suo” stagno si commuove. Alza le spalle e per diversi secondi non riesce a pronunciare nessuna parola. Del resto quell’enorme specchio d’acqua è stata la sua casa per 62 anni. Una vita intera con le reti in mano. Giovanni Poddi, 70 anni, da pochi giorni ha lasciato il Consorzio Mar’e Pontis per godersi la pensione: è il pescatore più anziano tra i 150 che lavorano nella laguna. Per lui un commiato non semplice.

«Ho iniziato a 8 anni»

Giovanni Poddi inizia a fare il pescatore a otto anni con il padre Luigino: «Andavo a scuola e lavoravo. Bisognava portare i soldi a casa, erano altri tempi - racconta con gli occhi lucidi - Come me anche i miei tre fratelli. È un mestiere che mi è sempre piaciuto». Neanche quando partì per fare il militare Giovanni Poddi cambiò idea sul suo futuro: «Non vedevo l’ora di rientrare a casa, di stare in acqua notte e giorno. Lo stagno era la mia vita».

l giorni con Don Efisio

Giovanni Poddi negli anni Settanta fu dipendente di Don Efisio Carta, all’epoca il padrone della laguna: «Era una brava persona, sempre presente. Ogni giorno alle 14.30 arrivava in peschiera e per ore osservava il nostro lavoro all’interno delle camere di cattura. Era molto orgoglioso di noi. Non faceva il capo». Poi ci fu il rapimento. Il 16 novembre del 1978 Don Efisio fu sequestrato mentre si trovava a caccia a Turr 'e Seu, in una delle sue proprietà terriere del Sinis: “Ci diede la notizia il capo delle guardie, Francesco Castangia - racconta ancora Giovanni Poddi - Ricordo ancora quel momento. Fu una notizia terribile. Assieme ad altri pescatori raggiunsi il luogo del rapimento: in terra c’era sangue, Don Efisio sicuramente si ribellò. Eravamo increduli, eravamo rimasti senza il nostro punto di riferimento. Con lui ma anche con sua moglie Sara ho sempre avuto un buon rapporto. Don Efisio non era amato solo dagli abusivi. Lui faceva rispettare le regole».