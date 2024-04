Quando nel lungomare c’erano quattro corsie 

È impossibile dare torto al Comune che una decina di anni fa, all’interno di un grande progetto di riqualificazione che si trascinava da anni, ha deciso di pedonalizzare il Poetto. Il lungomare, libero dalle auto, una fila di palme nuovissime e alte ai lati, le persone che ogni giorno passeggiano o corrono e mostrano l’abbronzatura anche d’inverno.

Bello, bellissimo. Ma non è sempre stato così: per molto tempo, infatti, fino alla metà degli anni Settanta, la strada del lungomare era l’unica arteria concessa alla viabilità delle auto. E aveva il suo fascino, oltre che la sua necessaria funzione. Senza ancora via Lungo Saline, che ha poi raccolto tutto il traffico in ingresso da Quartu e in uscita verso il Margine Rosso, le auto sfrecciavano sulla strada “quattro corsie” accanto alla spiaggia. Automobili e moto, quindi, potevano circolare e parcheggiare a pochissima distanza dall’ingresso verso la battigia, mentre accanto giravano i tram (che nelle intenzioni di Comune e Regione torneranno anche al Poetto in una veste nuova e con il nome più moderno di metropolitana): sabato 17 novembre 1973 l’'ultima corsa notturna su quell’unica linea rimasta all’epoca ancora in città, quella per il Poetto, appunto, chiudendo così dopo oltre settant’anni la prima pagina del trasporto pubblico urbano su rotaia a Cagliari.

Trasformazione

La seconda, come noto, è quella che si è aperta nel 2008, con la linea della metro Repubblica-Monserrato, e oggi pronta a crescere verso piazza Matteotti (lavori in corso) e più avanti (quando?) verso il Poetto.

Quando è iniziata la rivoluzione trasportistica del lungomare, con la realizzazione di via Lungo Saline, piano piano è cominciata, prima nelle intenzioni poi nei fatti, anche la riqualificazione ambientale del litorale: il Pul (piano di utilizzo dei litorali del 2012), che ha “smontato” i vecchi chioschi e generato quelli che si vedono oggi, è stato il punto di non ritorno. In mezzo c’è stata la demolizione dei casotti (1986), il ripascimento (nel Duemila, il male peggiore per i cagliaritani) e ultimamente il progetto per preservare il litorale dalla continua erosione che ogni anno si mangia, in media, venti metri di spiaggia. «È stato realizzato una sorta di “corrimano” fatto di corde intrecciate su paletti di legno che delimita l’accesso all’arenile, evitando in questo modo di calpestare le dune», anche quelle recintate, «che si sono formate in maniera naturale e che rappresentano la risorsa del futuro del Poetto», spiega Raffaele Onnis, il “papà” del piano di cura del Poetto.

Se il presente del Poetto è questo, il futuro potrebbe essere anche più interessante: intanto, a giugno (questi i tempi annunciati dall’amministrazione all’inizio dei lavori all’inizio dello scorso inverno) ruspe e operai dovrebbero liberare piazza Arcipelaghi e restituire la porta di accesso al Poetto completamente riqualificata. E poi c’è la nuova viabilità a Marina Piccola: il piano guida, già approvato, prevede lo spostamento del traffico delle auto dalla strada attuale, che diventerà pedonale, in continuità con il lungomare, su un tracciato che già esiste sopra la linea dei parcheggi. Per il momento, però, è solo un’ipotesi.

