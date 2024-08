Quando nel 1964 Donà delle Rose si inventò Porto Rotondo 

Sessant’anni di storia tradotti in sessanta minuti di immagini, parole e musica (dell’armonica di Moses Concas) per raccontare la realizzazione di un sogno che ha trasformato la Gallura degli stazzi in una polis greca abbracciata dal mare e diventata un borgo turistico ambito dal jet set internazionale.

“Sedevamo sul tappo. Porto Rotondo, il borgo inventato” è il primo documentario sul villaggio fondato dai conti veneziani Nicolò e Luigi Donà delle Rose che, nel 1964, posarono la prima pietra per costruire, ad arte e sulla bellezza di un paesaggio incontaminato, la magia di una vacanza senza fine. Un racconto corale narrato dalle voci di chi ha contribuito a far nascere il borgo e di chi è stato spettatore della favola vissuta da un gruppo di amici che per primi si sono seduti sul ‘tappo’ di granito di piazza San Marco, progettata dall’artista Andrea Cascella, appena insignito del premio della Biennale di Venezia, e tra le case disegnate dall’architetto della Costa Smeralda (e di Villa Certosa), Gianni Gamondi. Il documentario, per la regia di Anna Testa, prodotto da Tatiana Forese per Amarcord Production, che ha incassato il contributo del ministero della Cultura, ha debuttato ieri al teatro Mario Ceroli in occasione del sessantesimo compleanno di Porto Rotondo e a luglio ha vinto il Roma International Movie Award come miglior documentario. Un album di ricordi custoditi nei cassetti dei pionieri della vita portorotondina: sullo schermo, materiali inediti tra cui le pellicole Super 8 appartenenti ad amatori che hanno immortalato la gioia di vivere di quella comunità, interviste a personaggi le cui storie sono legate al destino del borgo, vicende personali e aneddoti. Oltre a Luigino e Chiara Donà dalle Rose, parlano Nicola Pietrangeli Carolina Rosi, Enrico Vanzina, Paola Dalla Valle, gli eredi delle famiglie galluresi proprietari dei terreni, e lo scrittore Marcello Fois. «Due anni di interviste che raccontano Porto Rotondo quando del borgo che conosciamo adesso non c'era nulla: oggi, un progetto del genere non sarebbe più possibile, nemmeno con tutti i soldi del mondo, è molto di più dei privilegi dei belli, ricchi e famosi», dice la regista, presentando il suo lavoro nei luoghi dove tutto ha avuto inizio.

