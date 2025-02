Quando “Morricone dirige Morricone” L’omaggio all’Anfiteatro di Tharros 

Lui, il grande, non ci sarà. Ma è come se ci fosse. Andrea Morricone, figlio di Ennio, genio musicale scomparso alcuni anni fa, renderà omaggio al padre all’Anfiteatro di Tharros, luogo simbolo della storia sarda, magico. Il compositore e musicista dirigerà l’orchestra Roma Sinfonietta con lo spettacolo “Morricone dirige Morricone. La Grande Musica per il cinema in versione originale”. Sono previste due serate: sabato 28 e domenica 29 giugno. Per ora. Davanti al pubblico ci saranno musicisti di un certo calibro e sullo sfondo il mare del Sinis: una cornice perfetta.

L’Orchestra Roma Sinfonietta, diretta dal maestro Andrea Morricone, 56 musicisti e 40 coristi, eseguirà le celebri colonne sonore del leggendario Ennio Morricone. Un mix tra le note di uno dei più grandi compositori della storia del cinema, paesaggio mozzafiato e storia. Sarà un concerto evento con l’esecuzione dei sui più famosi temi per il cinema. Tutte le musiche saranno eseguite nella loro versione originale: sarà un viaggio musicale alla scoperta della società contemporanea. Non a caso il compositore Ennio Morricone diceva: «Penso che, quando fra 100, 200 anni, vorranno capire com’eravamo, è proprio grazie alla musica da film, che lo scopriranno». Non rimane che attendere di ascoltare quelle celebri colonne sonore.

