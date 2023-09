Quando Maria Corleone tornò a Palermo 

Rosa Diletta Rossi, attrice romana diplomata allo Stabile di Genova, sta vivendo un periodo di grazia tra cinema e tv. È entrata nel cuore del pubblico grazie ai suoi personaggi in “Suburra” (la serie in cui era Alice, la moglie del neo-sindaco di Roma Amedeo Cinaglie), e “Nero a Metà 2”, in cui dà il volto ad Alba, il medico legale figlio di Claudio Amendola, ma si è fatta notare anche per le interpretazioni nei film “Il ladro di giorni” di Guido Lombardi, “Belli ciao” di Gennaro Nunziante, “Resilient” e “Hill of Vision” di Roberto Faenza. Ora arriva su Canale 5 come protagonista assoluta di “Maria Corleone”, la serie in quattro prime serate in onda da domani, dedicata a un nuovo iconico personaggio femminile. Al suo fianco, nel ruolo di suo padre, Fortunato Cerlino. La regia è di Mauro Mancini (“Non Odiare”).

Spiega l’attrice: «È il racconto di una donna determinata e allo stesso tempo controversa, ambientato tra Milano, Palermo e New York, all'incrocio tra forti passioni, legami di sangue e scelte da cui non si può tornare indietro, sullo sfondo di due mondi agli antipodi: l'alta moda e la criminalità mafiosa. Maria è una donna che all'apparenza è realizzata del suo lavoro di stilista a Milano, è in attesa di un figlio dal suo compagno Luca, un giovane procuratore determinato e idealista. Ma il ritorno a Palermo in occasione dell'anniversario di matrimonio dei suoi genitori la costringe a rimettere in discussione tutta la sua vita».

Rosa Diletta Rossi sarà prossimamente anche su Rai1 nel ruolo di Alda Merini da giovane nel film tv “La poetessa dei navigli” di Roberto Faenza.

