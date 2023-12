Quando l’orco si nasconde nel web 

Il mostro si nasconde dietro uno schermo, agisce nell’ombra e studia con attenzione il modo per far finire nella sua rete informatica le giovanissime vittime. E gli orchi sembrano in costante aumento perché il fenomeno della pedopornografia online e degli adescamenti utilizzando social e smartphone è in crescita. Nel 2022 l’incremento delle attività di indagine, dei denunciati e dei file sequestrati da parte della Polizia Postale della Sardegna è stato notevole rispetto all'anno precedente e il 2023 sembra destinato a seguire la scia. «Registriamo una crescita continua delle attività», evidenzia il primo dirigente Francesco Greco. Un dato su tutti: le inchieste per pedopornografia online nel 2019 erano 31 e sono diventate 44 l’anno scorso. La tendenza nel 2023 è simile, con una quarantina di attività d’indagine portate avanti dagli investigatori.

Identikit

Se si analizzano i numeri delle inchieste per adescamento, l’andamento è identico: 12 nel 2020, diventate 20 nel 2022. E quest’anno si chiuderà con qualche caso in più. Il numero delle denunce segue lo stesso schema a conferma del fenomeno in crescita: 27 persone indagate nel 2021 con il numero salito esponenzialmente l’anno dopo (43) e che si attesterà sulla stessa cifra anche in questo 2023. «L’anno scorso», precisa Greco, «soltanto a Cagliari i denunciati sono cresciuti del 70 per cento rispetto ai dodici mesi del 2021». Ma chi sono i pedofili? «Non esiste una fascia d’età precisa, né una professione o uno stato sociale. Può essere chiunque», sottolinea il dirigente della Polizia Postale. «Per fare una media, si parla di uomini soprattutto tra i 30 e 50 anni. Nei casi che abbiamo seguito si tratta quasi sempre di italiani. Il più delle volte sono incensurati. Professioni? Qualsiasi: dagli studenti ai professionisti, dagli appartenenti alle forze dell'ordine, passando per i commercianti e il personale sanitario. Ma c’è davvero di tutto. Molto spesso sono uomini sposati e con dei figli. Hanno relazioni stabili. Chi detiene e scambia materiale pedopornografico è spesso un guardone: non ci risulta che passi all’azione, con violenze sessuali su minori». Un altro aspetto sembra essere determinante: «Capita che nel loro passato, da minori, abbiano subito qualche tipo di violenza o abuso. Quando vengono scoperti è fondamentale un processo di aiuto psicologico e terapeutico. Altrimenti lo rifaranno».

L’allarme

Le inchieste della Polizia Postale nascono da querele ma anche da segnalazioni durante uno dei tanti incontri svolti dagli agenti nelle scuole o nelle piazze per contrastare la pedopornografia online. Gli arresti non sono molti perché bisogna ritrovare, nel caso della detenzione di materiale pedopornografico, un quantitativo ingente di file. Altrimenti, per gli adescamenti, ci deve essere la flagranza. Anche sul fronte dei file sequestrati, il dato è in crescita: 13mila giga nel 2021, mentre quest’anno si dovrebbe superare questo numero. «Chi cerca questo materiale sa come muoversi», spiega ancora Greco. «I canali illegali purtroppo sono numerosi. Si punta soprattutto allo scambio, magari usando uno dei sistemi di messaggistica. Ci sono poi dei collegamenti a dei “cloud”. E c’è il mercato nero, il dark web, per poter acquistare in rete, restando anonimi e utilizzando moneta virtuale».

Sotto copertura

Gli agenti della Polizia Postale controllano la Rete, cercano di intercettare i canali usati (siti, blog, sistemi di messaggistica) per gli scambi o l’acquisto. «Una delle attività fondamentali», sottolinea Greco, «resta quella dell’indagine sotto copertura. Agenti si fingono utenti per intercettare possibili pedofili. E quando ci si riesce si aprono dei mondi che portano a ricostruire reti e mercati enormi. Una sfida quotidiana molto difficile. Ma che porta sempre a dei risultati».

