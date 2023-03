Quando lo sport diventa integrazione e inclusione 

Si chiama “Oltre la rete: giù per terra” ed è il progetto messo in piedi nelle palestre scolastiche dall’associazione sportiva Cagliari Volleyball in collaborazione con l’assessorato allo sport e l’istituto Ermanno Cortis per valorizzare le relazioni e far vivere a ragazze e ragazzi i valori che il gioco-sport può trasmettere loro.

Sono stati coinvolti gli alunni e le alunne delle quinte, insieme ai compagni della scuola media, e ad alcune classi dell’Istituto superiore Levi di Quartu, frequentate da giovani quartuccesi.

Attraverso la disciplina del Sitting volley, come strumento di integrazione e inclusione sociale, è stata, infatti, offerta a tutti i bambini e le bambine la possibilità di praticare un’attività sportiva che sia di integrazione, ma allo stesso tempo insegnandogli il rispetto verso sé stessi e il prossimo, delle regole e degli strumenti del gioco.

«Abbiamo programmato iniziative di promozione sportiva e progetti con valenza educativa sia in ambito giovanile e agonistico che in campo sociale», afferma l’assessora allo sport, Elisabetta Contini, «crediamo, infatti, sull’importanza di costruire un percorso educativo nel quale la cultura e la pratica sportiva possano essere fonte di benessere psicologico da utilizzare in tutti i momenti della vita, in cui ci sia un confronto sportivo tra i giovani che crei una diffusione dei valori positivi dello sport e di lotta ai valori negativi». Non solo. L’assessora punta molto anche alla valorizzazione del centro polivalente Raffaele Piras: «Sono soddisfatta del percorso che abbiamo intrapreso al campo, pur riconoscendo che c’è tanto da fare e soprattutto che tanti aspetti vanno ancora migliorati». (fr. me.)

