Quando l’ex macello diventò l’Exmà 

Nell’Unione Sarda del 16 ottobre 1993, la pagina 15 si apriva col titolo “Scusate il ritardo”. Era un sabato, e l’allora sindaco di Cagliari Giua parlava dell’ex Mattatoio come la penultima delle incompiute, dopo il Teatro Civico. Oltre trent’anni dopo l’inaugurazione, in quegli spazi ribattezzati ExMà si respira aria di cultura e si torna indietro nel passato di un edificio che ha scritto un pezzo di storia della città, immortalata dalle foto storiche protagoniste di una mostra permanente.

Il sindaco Giua

Primo mattatoio cittadino, progetto di metà ‘800, con inizio lavori di restauro nel 1984 che lo trasformarono nel primo centro comunale d’arte e cultura. Alle 18 l’inaugurazione in pompa magna, carabinieri a cavallo e politici vari riuniti per il taglio del nastro del complesso che sino a poco prima aveva svolto il ruolo poco poetico ma utile di “Ammazzatoio”. «Questo centro d'arte e cultura apre oggi i suoi cancelli ai cittadini che da tempo si chiedevano cosa si celasse dietro quelle altre mura perimetrali che ne nascondono allo sguardo il contenuto», disse il primo cittadino Gaetano Giua. «L'impressione che si avverte varcandone la soglia è certamente di stupire non solo per l'opera di sapiente restauro degli edifici storici, ma per la dimensione di insieme del complesso architettonico».

La svolta

Sempre L'Unione Sarda, del 17 ottobre 1993, apre pagina 18 col titolo “Quando l'arte diventa storia”. Tra le righe il prezzo del biglietto d'ingresso: 5mila lire, ridotti a mille per i giovani sino ai 26 anni e per gli anziani. È l'inizio della svolta per quegli spazi in origine adibiti a macello quando in questi angolo di Villanova non c'era praticamente nulla. Niente palazzoni, soltanto orti, vigne e giardini. Luogo ideale per porre fine alle pratiche diventate insostenibili dal punto di vista igienico e sanitario: fino a quel momento l'abbattimento degli animali avveniva senza particolari controlli nei più disparati luoghi della città come il colle di Bonaria, creando veri focolai d'infezione.

Nacque così l'allora mattatoio, opera realizzata tra il 1845 e il 1852, con interventi suddivisi in vari lotti e rimasto in attività sino all'ottobre del 1964, anno in cui fu ultimato il nuovo mattatoio di via Po. Negli anni seguenti nei locali svuotati si stabilirono per breve tempo i Vigili del fuoco, che poi lasciarono spazio alla sede dell'assessorato comunale alla nettezza urbana. Per poi finire in uno stato di semi-abbandono.

Dal Cortivo

In realtà anche nel 1984, ai tempi di Dal Cortivo assessore alla Cultura e sindaco De Magistris c'era stata un'inaugurazione: «Nacque allora l'ExMà, quando usciti dagli Anni di piombo anche a Cagliari c'era fame di cultura. Nel 1993 si aprì un'altra ala che avrei inaugurato io se non mi fossi dimesso qualche mese prima», sottolinea l'ex assessore in quegli anni diventato primo cittadino. Per il taglio del nastro dell’attuale struttura si arriva al 1994, con Giua primo cittadino, i carabinieri a cavallo e la grande notizia per la città. Una storia lunga e avvincente, raccontata dalle immagini in bianco e nero che insieme alla tavole originali ripercorrono le varie fasi della vita dell'ExMà, messe insieme nella mostra prodotta da Orientare srl, con progetto espositivo a cura di Maurizio Lai e le ricerche d'archivio di Giuseppe Murru. Il tutto racchiuso proprio in quei locali, dove un tempo gli animali trovavano la morte e che hanno ridato vita alla cultura.

