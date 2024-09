Quando le emozioni ci fanno mangiare 

Obesità, anche cause psicologiche?

Tra le cause vi sono quelle genetiche legate al metabolismo, fisiologiche dovute a disfunzioni tiroidee o ormonali, psicologiche . Può capitare di mangiare non per fame, ma in risposta a stress e stati emotivi come rabbia, noia o tristezza. Si è di fronte a episodi consistenti in una perdita di controllo per cui non è più il corpo a dettare quanto mangiare, bensì le emozioni. L’obesità è associata a ridotta autostima, discriminazioni a scuola/lavoro e altri contesti, apnee del sonno, dolori fisici e difficoltà a muoversi, tutte condizioni che predispongono alla depressione. Importante una presa in carico multidisciplinare che includa anche un intervento psicoterapeutico.