Quando l’amore unisce Paesi diversi 

Daniele Gitani 30 anni ha conosciuto sua moglie Daria Skoposova 29, ucraina, in un bar del centro a Cagliari. «Era il 2019, lei era seduta fuori in un locale del Corso Vittorio Emanuele e io, come si dice, le ho rotto le scatole», racconta. Daria era in vacanza con un’amica ed era in procinto di partire a Ibiza per festeggiare il compleanno. «Mi sono seduto al tavolo con lei, che non sapeva parlare l’italiano, ma mi sono fatto capire». In realtà, interviene Daria. «Parlava inglese malissimo. Io non intendevo parlarci, ma non volevo essere scortese». Sta di fatto, aggiunge lui, «che alla fine le ho chiesto il numero di telefono. Lei poi è partita e sono andato a prenderla a Barcellona. Da allora non ci siamo più lasciati». Perché, dice lei, «ho iniziato a sentire la sua mancanza». Poi le nozze: «Sto bene a Quartu e anche se per il mio paese non è un momento facile mi consola il fatto che nella zona dove vivono i miei parenti non è pericoloso come prima».

Negli ultimi due anni sono state 19 le donne straniere che si sono sposate con uomini quartesi e 4 le donne quartesi che hanno scelto un uomo di un’altra nazionalità. E a queste bisogna aggiungere le coppie miste, tantissime, che convivono o che sono soltanto fidanzate in attesa di giurarsi eterno amore in chiesa o in Comune.

Moglie e buoi dei paesi tuoi? Non sempre. Sono infatti sempre di più i quartesi che l’altra metà non la trovano in casa ma in una paese lontanissimo.

Moglie e buoi dei paesi tuoi? Non sempre. Sono infatti sempre di più i quartesi che l’altra metà non la trovano in casa ma in una paese lontanissimo.

Negli ultimi due anni sono state 19 le donne straniere che si sono sposate con uomini quartesi e 4 le donne quartesi che hanno scelto un uomo di un’altra nazionalità. E a queste bisogna aggiungere le coppie miste, tantissime, che convivono o che sono soltanto fidanzate in attesa di giurarsi eterno amore in chiesa o in Comune.

L’icontro al bar

Daniele Gitani 30 anni ha conosciuto sua moglie Daria Skoposova 29, ucraina, in un bar del centro a Cagliari. «Era il 2019, lei era seduta fuori in un locale del Corso Vittorio Emanuele e io, come si dice, le ho rotto le scatole», racconta. Daria era in vacanza con un’amica ed era in procinto di partire a Ibiza per festeggiare il compleanno. «Mi sono seduto al tavolo con lei, che non sapeva parlare l’italiano, ma mi sono fatto capire». In realtà, interviene Daria. «Parlava inglese malissimo. Io non intendevo parlarci, ma non volevo essere scortese». Sta di fatto, aggiunge lui, «che alla fine le ho chiesto il numero di telefono. Lei poi è partita e sono andato a prenderla a Barcellona. Da allora non ci siamo più lasciati». Perché, dice lei, «ho iniziato a sentire la sua mancanza». Poi le nozze: «Sto bene a Quartu e anche se per il mio paese non è un momento facile mi consola il fatto che nella zona dove vivono i miei parenti non è pericoloso come prima».

Galeotta Firenze

Renato Ruggeri 47 anni, sta invece con un’ungherese, Caterina Vegvari, sua coetanea. «Ci siamo conosciuti a Firenze dove lavoravo come vigile del fuoco. Lei lavorava in un negozio e abbiamo iniziato a parlare. Per tutti e due non era un momento facile e ci siamo trovati subito in sintonia. Ci siamo conosciuti e presi. A volte capita, quando si ha la possibilità di viaggiare molto, di trovare l’amore in un luogo diverso dalla propria città».

La tunisina

Anna Bardà 50 anni tunisina, invece il suo amore quartese lo ha trovato su internet. E Massimiliano Erbì anche lui 50 enne non se l’è lasciata sfuggire. «Sono io che ho fatto il primo passo», ricorda lui. Dopo cinque mesi erano già sposati. «Lui mi è sembrato subito simpatico», interviene lei, «all’inizio io non ne volevo sapere ma dopo tre mesi lui è venuto in Tunisia ed è stato un colpo di fulmine». Un po’ come «fare sei al Superenalotto» aggiunge lui, «ho trovato l’amore vero e l’ho portata qui assieme alla sua famiglia». E pensare che una volta, evidenzia lei, «l’avevo pure bloccato al telefono, perché non ero convinta. Adesso sto benissimo a Quartu e mia suocera è come se fosse mia mamma. Certo il mio paese mi manca ma mi sono perfettamente integrata».

L’amore ucraino

Franco Secci 59 anni l’amore l’ha trovato anche lui in Ucraina. Il suo cuore batte per Tania Kahrhk che di anni ne ha 38. «Ci siamo conosciuti 12 anni fa in una cena tra amici a Quartu», dicono, «e da allora non ci siamo più lasciati. È stato un colpo di fulmine e abbiamo anche una bambina».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata