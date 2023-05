Quando la seduzione diventa un gioco crudele  

Sicuramente assistiamo ad una fase in cui il fenomeno dei remake sta condizionando fortemente il mercato. Titoli entrati di pieno petto nell’immaginario comune ritrovano nuova linfa grazie ai progressi della più moderna tecnologia, con risultati non sempre soddisfacenti. Qui il gusto di pubblico e critica si divide in due: chi sposa tali operazioni con entusiasmo, riscoprendo attraverso differenti forme i capolavori del passato, e chi invece riconoscerà sempre impari il confronto tra il nuovo elaborato e quello di partenza. Una possibilità alternativa a un simile processo è il cosiddetto “reimagining”: prendere spunto da un’opera specifica per rimodellarla e - in definitiva - farne scaturire una variante a se, differente in modo netto dalla sua fonte. A quest’ultima categoria appartiene “Peter Von Kant”, diretto da François Ozon e selezionato per l’apertura al Festival del Cinema di Berlino 2022. Il film s’ispira liberamente a “Le lacrime amare di Petra Von Kant”, opera teatrale e cinematografica di Rainer Werner Fassbinder, una fra le più note ed apprezzate dell’autore.

La storia

In questa sua - per così dire - variante parallela, assistiamo innanzitutto a un netto rovesciamento dei protagonisti: non vi è più al centro del racconto una stilista in carriera innamorata di una ragazza, ma un regista di fama internazionale perso nei suoi deliri sentimentali per un aspirante attore. Peter vive a Colonia in un lussuoso appartamento insieme alla compagnia di Karl, un assistente votato al più totale servizio, dalle questioni professionali alle faccende domestiche nonché a qualsivoglia forma di assoggettamento. In una delle solite visite la sua amica Sidonie gli fa conoscere Amir - appena ventitreenne ma già provato dalla vita - scatenandogli un’immediata ed irresistibile attrazione. Il cineasta lo studia con venerazione; insieme alla sua inusuale bellezza ne individua le qualità per farlo esplodere come grande interprete. Si instaura in breve tempo una relazione che dopo pochi mesi farà scoprire non poche difficoltà: all’amore folle di Peter gli corrisponde un’eccessiva leggerezza del ragazzo, che non si cura di ferire i sentimenti altrui e si concede svariati incontri con altri di suo gusto. Così l’imminente rottura della coppia ridurrà il cineasta ad un delirio di tormenti, recriminazioni e perdita del controllo. Esattamente come nell’opera originale il film è ambientato quasi per intero nelle stanze dell’appartamento, dove assistiamo ai mutamenti dei personaggi e alle fasi cruciali che smuovono le vicende.

Gli interpreti

Se all’eccelsa prova attoriale di Denis Ménochet va riconosciuta la piena immedesimazione in un personaggio totalmente preda del suo egotismo (tratteggiando abilmente differenti scale emotive, dall’inclinazione all’autocompiacimento fino al decadimento nella crisi e nello sconforto) è soprattutto col personaggio di Karl che assistiamo allo sguardo attivo della macchina da presa, arricchendo con soluzioni mirate ed esplicative la performance. Un film che aldilà delle sue basi di riferimento definisce un linguaggio ed uno stile originali e pienamente distinguibili. Questa volta Ozon dà prova della sua rodata competenza citando un grande del settore, col più chiaro esempio di stima e gratitudine possibili.