Quando la Psichedelia  ci fa scoprire noi stessi 

Una chiamata gentile all’ascolto e al cambiamento. In un tempo segnato da nuove urgenze e da inattese possibilità, la prima edizione del Festival della Psichedelia, organizzato dalla Rete Teatro Massimo di Cagliari, intende esplorare le forme della trasformazione individuale e collettiva, a partire da uno dei temi più vitali e controversi della contemporaneità: il potenziale degli stati non ordinari di coscienza.

Le giornate

Forti del successo delle due trascorse edizioni di “Metamorfosi, filosofia e medicina in scena” - e di cui il Festival della Psichedelia è naturale appendice -, gli organizzatori hanno scelto di puntare l’attenzione sulla psichedelia declinandola nel suo intreccio con la storia, la medicina, la società, la spiritualità. Due giornate di incontri, ma anche di visioni e scambi, in calendario il prossimo 26 e il 27 settembre, con l’obiettivo di interrogarsi su ciò che siamo e possiamo diventare a partire dal nostro potenziale trasformativo, mettendo al centro le terapie psichedeliche e le loro implicazioni culturali e cliniche.

Il tema centrale

Per due giorni, docenti, ricercatori, scrittori, artisti, terapeuti, attivisti si incontreranno nelle sale M2 ed M3 del Teatro Massimo per dare vita a un programma che combina rigore e immaginazione, studio e intuizione, parola ed esperienza. «L’obiettivo è quello di creare nuovi spazi di dialogo nel campo della cura, dell’educazione e dell'inclusione», spiega Daniela Usala, direttrice artistica della manifestazione. «Un’occasione per pensare insieme, ascoltare voci inattese, riscoprire legami. Ma anche per rallentare, incontrarsi, condividere. Parleremo di sostanze psicotrope o narcotiche sottoposte a controllo internazionale, ma solo a scopo educativo e informativo, e lo faremo per promuovere cultura, non certo per incoraggiarne il consumo».

Gli ospiti

Tra i tanti ospiti in arrivo, ci saranno, in ordine sparso, Georgia Wilson Jones, biochimica e psichiatra al Regina Coeli di Roma; Silvano Tagliagambe, professore emerito di Filosofia della scienza all’Università di Sassari; Matteo Buonarroti, medico e ricercatore, vice presidente di SIMEPSI, la prima società scientifica dedicata alla ricerca, sviluppo e applicazione della Medicina Psichedelica in Italia; Federico di Vita, scrittore che si occupa di psichedelia e autore del podcast “Illuminismo Psichedelico”. E ancora, Jean Paul Rességuier, kinesiterapeuta francese; Maria Antonietta de Luca, docente di Farmacoterapia e Tossicologia all’Università di Cagliari; Marco Leonti, professore di Scienze Biologiche sempre a Cagliari; Gionata Stancher, biologo evoluzionista; Andrea Piva, scrittore e sceneggiatore. La conduzione e le performance introduttive sono affidate a Fabio Marceddu, attore e fondatore del Teatrodallarmadio, e alla psichiatra Georgia Wilson Jones. (f. f.)

