VaiOnline
Il festival/1.
16 settembre 2025 alle 01:22

Quando la Psichedelia  ci fa scoprire noi stessi 

Medicina e spiritualità, conduce l’attore Fabio Marceddu 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una chiamata gentile all’ascolto e al cambiamento. In un tempo segnato da nuove urgenze e da inattese possibilità, la prima edizione del Festival della Psichedelia, organizzato dalla Rete Teatro Massimo di Cagliari, intende esplorare le forme della trasformazione individuale e collettiva, a partire da uno dei temi più vitali e controversi della contemporaneità: il potenziale degli stati non ordinari di coscienza.

Le giornate

Forti del successo delle due trascorse edizioni di “Metamorfosi, filosofia e medicina in scena” - e di cui il Festival della Psichedelia è naturale appendice -, gli organizzatori hanno scelto di puntare l’attenzione sulla psichedelia declinandola nel suo intreccio con la storia, la medicina, la società, la spiritualità. Due giornate di incontri, ma anche di visioni e scambi, in calendario il prossimo 26 e il 27 settembre, con l’obiettivo di interrogarsi su ciò che siamo e possiamo diventare a partire dal nostro potenziale trasformativo, mettendo al centro le terapie psichedeliche e le loro implicazioni culturali e cliniche.

Il tema centrale

Per due giorni, docenti, ricercatori, scrittori, artisti, terapeuti, attivisti si incontreranno nelle sale M2 ed M3 del Teatro Massimo per dare vita a un programma che combina rigore e immaginazione, studio e intuizione, parola ed esperienza. «L’obiettivo è quello di creare nuovi spazi di dialogo nel campo della cura, dell’educazione e dell'inclusione», spiega Daniela Usala, direttrice artistica della manifestazione. «Un’occasione per pensare insieme, ascoltare voci inattese, riscoprire legami. Ma anche per rallentare, incontrarsi, condividere. Parleremo di sostanze psicotrope o narcotiche sottoposte a controllo internazionale, ma solo a scopo educativo e informativo, e lo faremo per promuovere cultura, non certo per incoraggiarne il consumo».

Gli ospiti

Tra i tanti ospiti in arrivo, ci saranno, in ordine sparso, Georgia Wilson Jones, biochimica e psichiatra al Regina Coeli di Roma; Silvano Tagliagambe, professore emerito di Filosofia della scienza all’Università di Sassari; Matteo Buonarroti, medico e ricercatore, vice presidente di SIMEPSI, la prima società scientifica dedicata alla ricerca, sviluppo e applicazione della Medicina Psichedelica in Italia; Federico di Vita, scrittore che si occupa di psichedelia e autore del podcast “Illuminismo Psichedelico”. E ancora, Jean Paul Rességuier, kinesiterapeuta francese; Maria Antonietta de Luca, docente di Farmacoterapia e Tossicologia all’Università di Cagliari; Marco Leonti, professore di Scienze Biologiche sempre a Cagliari; Gionata Stancher, biologo evoluzionista; Andrea Piva, scrittore e sceneggiatore. La conduzione e le performance introduttive sono affidate a Fabio Marceddu, attore e fondatore del Teatrodallarmadio, e alla psichiatra Georgia Wilson Jones. (f. f.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Energia

Metano nell’Isola dal 2028 Ma con una dorsale a metà

In Sardegna il Gnl da gassificare a Oristano e forse a Porto Torres Prevista una maxi condotta sino a Cagliari e la diramazione nel Sulcis  
Alessandra Carta
Energia

Svolta per l’industria Resta il nodo famiglie

I sindacati rivendicano la conquista «a supporto del sistema produttivo» 
Al. Car.
Istruzione

In classe senza telefono ma con il voto in condotta

In caso di sospensione previste attività sociali Proteste contro il caro libri in diverse regioni 
Parteolla.

“Esilio” terminato, a Soleminis riprendono le lezioni

Carla Zizi RIPRODUZIONE RISERVATA
intervista

Il medico ribelle: «Legge sul fine vita? Non la voterò mai»

Cozzolino (Orizzonte Comune): un cattolico non può 
Roberto Murgia
Il caso

«No a iniziative a pagamento nelle domus de janas»

La Soprintendenza: patrimonio fragile. Il sindaco di Pimentel: speculazione in un sito storico delicato 
Ylenia Mascia
Regionali

Il centrodestra: incubo anni di piombo

Tajani: come ai tempi di Calabresi. Vannacci: violenza sempre a sinistra  