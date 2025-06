Quando la nostra patria è il mondo intero 

Seconda e conclusiva tranche di “Pintai Bisus”, questo fine settimana a Quartu. La rassegna promossa dall'associazione Elenaledda Vox con il sostegno dell'Amministrazione Comunale, e inserita nell’ampia proposta culturale di “Mare e Miniere”, completa la sua quarta edizione con due nuove serate all'ex Caserma di via Roma. La prima riprende il filo rosso che ha legato gli appuntamenti della settimana scorsa, il tema della guerra, trattato attraverso la mostra fotografica di Salvatore Ligios “Bello è morire per la Patria. Paesaggi e identità”, nel reading poetico-musicale dedicato ai poeti di guerra italiani dell'attrice e cantante Simonetta Soro con le musiche di Arrogalla, e nell'incontro con la filosofa Roberta De Monticelli e il suo saggio “Umanità violata. La Palestina e l'inferno della ragione”: proseguendo questo percorso, oggi, alle 21, spazio dunque a “Nostra patria è il mondo intero”, un concerto che nel sottotitolo, “Speranze italiane nel Canzoniere Popolare”, chiarisce subito l'ispirazione e le finalità del progetto ideato e diretto da Mauro Palmas, musicista e compositore di primo piano della scena musicale sarda. Il concerto vedrà protagoniste le voci di Elena Ledda e Simonetta Soro accompagnate da un ensemble strumentale composto da Marco Argiolas al clarinetto, Maurizio Geri alla chitarra, Silvano Lobina al basso, Andrea Ruggeri alle percussioni, con lo stesso Palmas al liuto cantabile e alla mandola. A rafforzare l'impatto narrativo dello spettacolo, le letture in scena di Bruno Gambarotta, voce autorevole e brillante della cultura italiana, che intreccerà riflessioni storico-politiche alle esecuzioni musicali, contribuendo a dare vita a un evento capace di unire emozione e consapevolezza, in un dialogo profondo e serrato tra musica, storia e parola.

Sipario domani con un ultimo appuntamento all'ex Caserma di via Roma: alle 21, la proiezione del docufilm “Miradas”, una raccolta di sguardi – come suggerisce il termine in lingua sarda – su volti, luoghi ed emozioni che in oltre dieci anni hanno segnato il cammino di “Mare e Miniere”, la rassegna itinerante dedicata alla musica, al teatro e alla danza di tradizione popolare, attiva tra la primavera e l'autunno in tanti centri della Sardegna.

