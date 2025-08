Quando la Nostalgia fa… ‘90! Pronti a scatenarvi con la dance? 

La nostalgia per gli anni ’90 irrompe in Sardegna al ritmo di “Freed from desire”, “The rhythm of the night”, “What is love”, “Children” e “Scatman”. Ma nella mente di Alessio Testa risuona anche il ritornello di “Wonderwall”. «Sono un grandissimo fan degli Oasis, andai all’ultimo concerto in Toscana e a Roma il giorno che si sciolsero: peccato non aver trovato un biglietto per il tour della reunion», dice il socio e fondatore con Angelo Radano di “Nostalgia ‘90”.

La tournée

Il brand leader in Europa per gli eventi dedicati alla cultura pop degli anni ’90 è atteso in Sardegna per la prima di 11 date: si comincia oggi alle 21.30 a Suni, Oristano. Poi, sarà la volta di Gergei il 13 agosto, La Maddalena il 17, Oliena il 19, Arzana il 22, Ossi il 23, Meana Sarda il 24 e Zerfaliu il 30, e, a settembre, Campanedda il 5, Santa Maria (Uta) il 6 e Monti il 19. «Non vediamo l’ora: la Sardegna è una terra fantastica, che frequento dai tempi in cui seguivo in giro per l’Italia Gabry Ponte e in cui mi sono sempre sentito accolto in maniera familiare. E, poi, mio zio è di Alghero», svela Testa, che si prepara a far ballare e divertire il pubblico isolano con uno show che è musica, animazione ed effetti speciali. In stile anni ’90.

L’idea

«Il progetto nasce da un’idea di Angelo, avuta durante una gita in barca tra amici, di ripercorre gli anni ’90 a partire dai dischi in vinile, e quest’anno festeggiamo 10 anni», spiega il dj e performer torinese, che col progetto registra oltre 280 eventi l’anno. «Non ci aspettavamo un tale successo. Sappiamo che le cose ritornano di moda: l’altro giorno per strada ho visto una ragazza con una tuta Adidas con i bottoni, un pezzo vintage che oggi è di nuovo cult, così come le spalline e il trucco di Lucio Corsi rimandano agli anni ’70 e ’80, però gli anni ’90 sono una cosa a parte. Non sono un periodo, ma un genere identificativo di un periodo storico e musicale». Ciò che giustifica il riscontro in termini di pubblico di “Nostalgia ‘90”, che nel 2024 ha conquistato il Premio Mia Martini come Miglior Evento dell’Anno. «Io sono del 1984 mentre il mio socio è del ‘79, per me gli anni ’90 sono quelli più vicini al 2000, ma comunque quelli attraversati da tanti generi musicali, quando ancora non c’erano i social, l’agenda la facevano le case discografiche in radio e le canzoni ti rimanevano sulla pelle perché non erano “usa e getta” come adesso», prosegue Testa. «La lavorazione di un brano era più lenta, ci metteva un po’ crescere. Ma forse, proprio per quello, quella musica è rimasta impressa nella mente delle persone».

Il pubblico

Alle serate in piazza di “Nostalgia ‘90” partecipano persone di tutte le età. Ma per chi ha vissuto gli anni ’90 l’impatto è più forte, come racconta Testa: «Qualche giorno fa ho messo “Notti magiche”, e c’era una donna in prima fila attaccata alla transenna che piangeva. Lì mi sono accorto che al di là divertimento c’è un’emozione che riporta indietro nel tempo le persone, e che più canzoni metti, più riporti le persone a casa».

