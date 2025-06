«Quando la musica gira nell’aria» Lucio Corsi arriva all’Arena in Fiera 

«Inseguire le canzoni di città in città è senza dubbio la cosa che amo di più, è la cosa che sogno da quando ero bambino. Salire sul palcoscenico vuol dire, come dice Paolo Conte, incontrare la musica. Perché ogni palco è un trampolino verso un’altra realtà, lassù riesco davvero ad immaginare di essere qualcos’altro». Perché vivere la vita è un gioco da ragazzi.

È uno degli appuntamenti di spicco dell'estate musicale a Cagliari: martedì 17, l’Arena in Fiera abbraccia Lucio Corsi atteso in città per la terza tappa del suo lungo tour di 28 date. Il cantautore approda nell'Isola fresco reduce dal disco di platino per “Volevo essere un duro”, lo stesso brano che gli ha fruttato il secondo posto e il Premio della Critica Mia Martini al Festival di Sanremo, lo scorso febbraio, e con cui ha poi rappresentato l'Italia, a maggio, all'Eurovision Song Contest di Basilea, classificandosi quinto.

A tutto rock

Ed è appunto a seguito di questa esperienza, nuovo importante tassello nel suo percorso, che Lucio Corsi torna alla sua cara dimensione live, occasione perfetta per ascoltare dal vivo i brani del suo repertorio e del nuovo album. «Il tipo di approccio al live sarà molto rock’n’roll, tutto riarrangiato, e sul palco con me ci sarà la mia solita formazione, la mia banda con cui suono dal liceo»: Iacopo Nieri (pianista, cori), Giulio Grillo (tastiere, cori), Filippo Scandroglio (chitarra), Marco Ronconi (batteria), Filippo Caretti (basso, cori) e Carlo Maria Toller (polistrumentista, cori). Nella sua musica, Lucio Corsi riesce a rendere armonioso il rock d'autore e le sonorità folk insieme, trasformando le sue atmosfere surreali in poesia e legando un mondo a tratti grottesco a una struttura musicalmente ricchissima. «Questa è la linea da seguire: avere un sacco di strumenti e stare in giro a suonare il più possibile. I live che amo sono fatti in questo modo, con la musica che gira nell’aria, dove se le spie fischiano va bene lo stesso perché fa parte dello show, anzi ti inizi a inventare un momento sul palco per esorcizzarle, sono ferrato».

Mazulco e Alberto Bianco

A precedere il concerto di Lucio Corsi, e a scaldare palco e platea, due diversi set. Protagonista del primo la cantautrice cagliaritana Mazulco (al secolo Maria Giulia Corona, classe 1998), artisticamente legata al produttore IlPink (Alessandro Lecis), col quale ha dato vita a un progetto musicale che viaggia tra suoni pop ed elettronici. Il secondo opening act vedrà invece al centro dei riflettori il cantautore torinese Alberto Bianco, salito alla ribalta nel 2011 con “Nostalgina”, primo titolo di una discografia che conta altri cinque album: il più recente è “Certo che sto bene”, uscito nel novembre 2023.

I biglietti

Il concerto è organizzato dalla cooperativa Forma e Poesia nel Jazz con la produzione di Mis Factory. La serata, con inizio alle 20 (cancelli aperti dalle 19), è inserita nella manifestazione “Cagliari dal Vivo 2025”. I biglietti, al costo in prevendita di 26 euro (più diritti di prevendita) si possono acquistare su Boxol.it e sul circuito Box Office Sardegna. Costa invece 30 euro il biglietto acquistato la sera del concerto al botteghino della Fiera, che sarà aperto dalle 18. ( red. spett. )

