VaiOnline
Andiamo in libreria.
05 gennaio 2026 alle 00:05

Quando la morte siede a capotavola Il gioco al massacro di Michele Mari 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Rivedendosi il 25 luglio 1975, a un anno esatto dalla fine del liceo e dall'esame di maturità, tutti e 30 gli ex alunni della III A in questo romanzo dalle sfumature noir di Michele Mari finirono per mettersi «nella condizione di non poter più pensare alla morte in sé, alla morte in assoluto, né tantomeno alla propria, con quanto di struggente e di drammatico e di alto questo pensiero comporta, ma solo alla morte in relazione agli altri, in un contesto relativo e agonistico che privava il fatal trapasso della sua terribile sublimità per farne una questione meschina e dispettosa, all'insegna di un flagrante e riprovevole cattivo gusto».

Il fatto è che decisero tutti assieme di creare una riffa sulla propria vita, decidendo che avrebbero versato ognuno ogni anno una certa cifra che, via via investita oculatamente, avrebbe generato un'enorme somma che, scomparsi tutti gli altri, si sarebbero spartita gli ultimi tre rimasti in vita. Una sfida e un gioco tra compagni di classe che presto si muta, si rivela in breve una sorta di gioco al massacro scandito dalle annuali cene tra quelli che sono diventati l'un per l'altro convitati di pietra: è proprio “I convitati di pietra” (Einaudi, pp. 160 - 17,50 euro) il nuovo romanzo di Michele Mari. Che, con la sua scrittura incalzante, registra con letteraria raffinatezzae quindi un certo distacco analitico i fatti e il passare del tempo rendendo evidente il dato grottesco, paradossale e tragicomico, che non si fa mai caricatura.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La Giunta attende la decisione del Tar su Sensi

Nomine nelle Asl, manager dalla penisola per Cagliari e Sassari

Al Pd le due aziende più importanti Scontenti M5S e Uniti con Todde 
Contu (Fimmg): ancora bloccati gli incentivi per le zone disagiate, lo stallo provoca danni pesanti

Medici di base, inizio d’anno terribile

Decine di camici bianchi vanno in pensione, sempre più paesi scoperti 
Cristina Cossu
Napoli

«Si è avvicinato e ha sparato due volte»

L’agguato a Gianluca Pisacane, fratello dell’allenatore del Cagliari: parla il padre 
Catania

Sevizia il figlioletto con un mestolo

Lo percuote e lo umilia. Arrestato dopo che il video diventa virale sui social 
Crans-Montana

I corpi dei 5 ragazzi tornano in Italia «Tragedia evitabile»

Il rimpatrio su un volo di Stato Hanno un nome tutte le 40 vittime 