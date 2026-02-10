«Quando la memoria scappa via» 

«I disturbi neurocognitivi a esordio tardivo sono delle sindromi che si manifestano tipicamente dopo i 65 anni, caratterizzate da un declino progressivo di una o più funzioni cognitive», spiega la dottoressa Francesca Di Stefano, neurologa della Struttura di Neurologia e Stroke Unit dell'ARNAS G. Brotzu, diretta da Gianni Cossu: «Il disturbo si definisce minore se le autonomie del paziente nella vita quotidiana sono preservate nonostante il deficit, oppure maggiore (demenza) se il problema cognitivo è tale da compromettere l’autonomia».

«Tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni», mette in evidenza Di Stefano, «la prevalenza della demenza si attesta su circa il 10-11%, mentre quella del disturbo neurocognitivo minore a circa il 22%, con una prevalenza che aumenta con l’età e che rende il problema una sfida crescente per la sanità pubblica, con impatto significativo su pazienti, famiglie e sistemi assistenziali».

«Il disturbo più frequentemente lamentato in età senile è quello di memoria episodica», porta all’attenzione la dottoressa, «ossia le persone dimenticano dove hanno posto gli oggetti o i fatti occorsi nel passato recente; esistono tuttavia forme di deficit caratterizzati da disturbi di linguaggio o del comportamento. Non sempre un deficit cognitivo è correlato a patologie neurologiche e di conseguenza una accurata valutazione da un medico specialista con esami adeguati è fondamentale per un corretto approccio».

«La forma più frequente di deterioramento cognitivo è correlata alla malattia di Alzheimer nel 60-80% dei casi», aggiunge Di Stefano, «seguita da quello su base vascolare, correlato a malattia a corpi di Lewy e a forme miste, dove coesistono più patologie cerebrali. È stato ampiamente dimostrato che esistono diversi fattori di rischio la cui correzione può ridurre il pericolo di demenza fino al 45%, tra cui i disturbi del sonno, la dieta, la depressione, i disturbi dell’udito e della vista, il diabete, l’ipercolesterolemia LDL, l’ipertensione, il fumo di sigaretta, l’obesità e l’inattività fisica, i traumi cranici, l’eccesso di alcool, l’inquinamento, l’isolamento sociale. Per questo motivo la diagnosi precoce e la gestione integrata sono fondamentali per prevenire la progressione del disturbo e migliorare la qualità di vita; sono inoltre necessarie delle politiche sia di prevenzione che sociali in grado di permettere alla popolazione anziana di mantenersi attiva sia fisicamente che mentalmente e sul piano sociale».