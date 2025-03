Quando la lingua sarda avrà dignità liturgica?  

La lingua sarda ha dignità liturgica? Un tema sentito in Sardegna che, dopo il no del Vaticano al suo uso nelle pratiche liturgiche, ha destato non poco stupore. Sabato scorso al cinema Ariston di Bitti è stato al centro del dibattito nel convegno dedicato a padre Raimondo Turtas. Un dibattito vivace a cui hanno partecipato esperti della lingua sarda e del suo uso nella liturgia.

«Uomo di Chiesa e di cultura, gesuita, storico e intellettuale rigoroso», queste le parole della giornalista Marilena Orunesu in apertura della giornata di studi. Strenuo difensore della lingua sarda e promotore della liturgia in limba, di padre Turtas si ricorda la messa in lingua sarda del 2007 nel santuario dell’Annunziata, con il sostegno del vescovo di Nuoro monsignor Pietro Meloni. Al convegno, arrivato a qualche settimana di distanza dal freno del Vaticano sull’approvazione a titolo sperimentale delle messe in lingua campidanese e loguderese, è stato illustrato l’impegno profuso dal gesuita bittese negli studi e nelle numerose pubblicazioni sull’alto valore della lingua sarda e sul suo uso nella liturgia. Una lingua il cui uso secolare ha permesso ai sardi di parlare intimamente con Dio e che riemerge nelle preghiere, nei “Gosos” e in tutte le manifestazioni religiose popolari.

Sull’uso della lingua la Santa Sede ha il potere di intervenire, come ha spiegato monsignor Sebastiano Sanguinetti, vescovo emerito di Tempio, quando essa viene proposta per la liturgia. Proposta che la Cei (Conferenza episcopale italiana) analizza dopo aver raccolto le istanze presentate dalle singole realtà regionali, nel caso Sardegna la Ces (Conferenza episcopale sarda) che infine consegna alla Santa Sede per la “Confirmatio” finale. «Condizione previa per l’uso della lingua sarda nella liturgia - afferma monsignor Sanguinetti - è la traduzione dei 72 libri della Sacra Scrittura, poiché in essa sono contenuti i fondamenti da cui la liturgia trae i contenuti».

La traduzione - dice lo studioso Bachisio Bandinu - è stata fatta, con la prefazione del massimo esperto in lingua sarda professor Massimo Pittau e presentata da monsignor Ottorino Alberti. E allora l’antropologo, presidente dell’associazione Sardinia che insieme al gruppo Pregaus in Sardu segue il progetto della lingua sarda nella liturgia, sottolinea: «Manca il coraggio, non b’at animu, per opporsi a una decisione che tiene in attesa i sardi e alla quale padre Turtas “omine de gabbale” si sarebbe opposto con tutte le sue forze».

Un’attesa protratta ancora che, secondo Bandinu, diventa insopportabile e riguarda i vescovi (contrari e non), all'interno di una contrapposizione linguistica che vede il popolo sardo privato della lingua “de sas intragnas”, che parla intimamente con Dio. «In fondo - continua l’antropologo - si tratta di una sperimentazione, come quella chiesta a suo tempo da padre Raimondo Turtas e rigettata dai vescovi che si definiscono convinti della validità del progetto ma non hanno il coraggio di difendere ciò che un popolo attende da trent’anni e che il Papa nell’enciclica sottolinea: «Ogni popolo deve avere la sua fede storica, le sue pratiche, la sua intima comunicazione con Dio». In fondo, come ha sottolineato anche don Antonio Pinna, l’elemento cardine della filosofia del gesuita.

