Quando la fotografia dà voce a chi la mafia ha ucciso due volte  

Ci sono luoghi dove la storia scorre sotto i piedi dei passanti nel silenzio distratto del quotidiano. Un marciapiede del centro, una bancarella di bigiotteria, un cassonetto dei rifiuti, il vocio di un mercato popolare. È proprio in questo scarto profondo tra la banalità del presente e la gravità del passato che si muove la mostra fotografica “Gli invisibili, ammazzati dalla mafia”, allestita nello scenario simbolico dell’isola dell’Asinara, col patrocinio RAS attraverso l’Agenzia regionale Conservatoria delle Coste e dell’Associazione Nazionale Magistrati.

L’inaugurazione

Allestita già nel mese di luglio per intercettare il flusso dei visitatori estivi e rendere il messaggio fruibile a un pubblico ampio e trasversale, la mostra ha visto la sua apertura e inaugurazione ufficiale il 23 settembre, segnando un momento di altissimo valore civile ed educativo.

La scelta

Il progetto nasce dallo sguardo e dalla sensibilità della fotografa palermitana Lavinia Caminiti, che dal 2014 porta avanti questo prezioso lavoro work in progress. L'esposizione è nata e si è sviluppata in stretta collaborazione con il magistrato Fernando Asaro e vede tra i sostenitori e promotori il giudice Giuseppe Tango. Un’opera itinerante pensata per attraversare i palazzi di giustizia, le piazze e soprattutto le scuole di tutta Italia, trovando all'Asinara — terra recisa dalla storia della lotta alla mafia e dalla memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino — un approdo naturale e toccante.

Da Palermo a Firenze

Il cuore pulsante dell'esposizione risiede nel contrasto stridente tra la tragedia vissuta e la normalizzazione del luogo oggi. La fotografa ha immortalato i siti dei più efferati delitti di mafia così come appaiono nella quotidianità odierna. Emblematico è lo scatto dedicato a Gaetano Costa, il procuratore della Repubblica di Palermo assassinato il 6 agosto 1980 mentre sfogliava dei libri su una bancarella, a pochi passi dal Teatro Massimo. Oggi quel luogo è restituito alla vita di tutti i giorni, coperto dall'indifferenza dei passanti e dal traffico cittadino. Le immagini evidenziano come, spesso, persino la presenza di una lapide commemorativa finisca per sfumare nello sfondo, trasformando le vittime in "invisibili", uccise due volte: la prima dalla violenza mafiosa, la seconda dall'assuefazione e dal disinteresse collettivo. L’itinerario visivo non si limita alla Sicilia. Tra le tappe toccate figura il ricordo della strage di via dei Georgofili a Firenze, dove nel 1993 la furia stragista spezzò le vite di cittadini inermi, tra cui due bambine e uno studente. Lì, dove oggi sorge un ulivo simbolo di pace e rinascita, è stato lasciato volontariamente uno squarcio nella muratura del palazzo: una ferita aperta sull'architettura per impedire alla memoria di ricucirsi troppo in fretta, per ricordare a chiunque passi che il dolore non si cancella.

Ma il merito principale dell’opera di Caminiti sta nella sua capacità di restituire un nome e un volto non soltanto ai grandissimi servitori dello Stato — magistrati, forze dell'ordine, funzionari — ma anche alla moltitudine di persone comuni inghiottite dalla barbarie criminale. Tra queste spiccano le storie drammatiche dei bambini: ben 108 le vittime minori riconosciute dalla storia e dalla giustizia. A portare avanti con incrollabile determinazione il ricordo di queste giovani vite spezzate è Graziella Accetta, madre di Claudio Domino, il bambino di soli undici anni ucciso a Palermo nel 1986. La sua testimonianza, intrecciata al percorso fotografico, trasforma la mostra in una denuncia contro ogni forma di oblio.

Nel giorno dell’inaugurazione, il coinvolgimento degli studenti delle scuole è stato il vero baricentro dell'iniziativa. Portare i ragazzi lungo i sentieri visivi dell'Asinara significa consegnare il testimone della memoria alle nuove generazioni. I giovani non sono stati semplici spettatori, ma parte attiva di un processo di consapevolezza critica. Leggere il territorio attraverso le lenti della fotografia sociale permette loro di comprendere che la lotta alle mafie si combatte prima di tutto sul terreno della cultura, dell'attenzione e della cura del ricordo condiviso. “Gli invisibili” dimostra che la fotografia non serve solo a documentare, ma a svegliare le coscienze.

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