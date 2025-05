Quando la follia può capovolgere logica e realtà 

Torna a Cagliari “Non è Teatro”, il festival ideato dal Teatro dallarmadio che unisce teatro, arti performative e indagine sociale. Nato in piena pandemia come format digitale innovativo, è stato il primo festival teatrale italiano trasmesso online a puntate. Oggi, alla sua V edizione, si muove agilmente tra la scena dal vivo, il web e le comunità ai margini, conservando la sua identità sperimentale, politica e profondamente umana.

L’obiettivo

Da sabato 24 a sabato 31 maggio, Casa Saddi, in via Ettore Fieramosca 17 a Pirri, sarà il cuore pulsante di una settimana ricca di spettacoli, incontri, performance e musica, con artisti e compagnie che metteranno al centro il tema scelto per quest'anno: la diversità come valore aggiunto, la follia come lente attraverso cui leggere la realtà per capovolgerne le logiche.

Il cartellone

Il programma si sviluppa come una mappa emotiva e culturale che attraversa l’interiorità e lo spazio urbano, toccando luoghi simbolici come ex manicomi, carceri e necropoli, tra memoria storica, disagio psichico e rigenerazione sociale. Si inizia allora il 24 maggio alle 20.30 con la prima nazionale di “Donna AD(H)D” di e con Francesca Falchi, un monologo ironico e toccante che racconta la scoperta dell’ADHD femminile in età adulta, tra autoironia e rivendicazione della neuro divergenza come forza generativa. Il 29 maggio alle 20.30 Francesca Saba presenta “Il Recinto”, ispirato al romanzo Follia di Patrick McGrath, che affronta i temi dell’amore malato, della dipendenza emotiva e della fragilità mentale, con una drammaturgia potente che intreccia eros, isolamento e violenza sottile. La serata del 29 prosegue con la messa in scena di “Oja oh ma”, tratto dal romanzo di Francesco Abate “Mia Madre e altre catastrofi”, un omaggio teatrale alla madre sarda – forte, ironica, resistente – attraverso le voci di Rossella Faa e Fabio Marceddu, con musiche originali e inserti dialettali. Il 30 maggio alle 21 i padroni di casa presentano “Il virile in vinile, la massa è sfinita” di e con Fabio Marceddu e Antonello Murgia, spettacolo novità del Teatro dallarmadio. Uno spettacolo da ascoltare più che da vedere. Il 31 maggio è in programma un doppio appuntamento: alle 20.30, spazio all’umorismo di Renzo Cugis con “Cinquanta e?”, uno sguardo ironico sulla mezza età e i suoi paradossi, seguito da “Moses” performance musicale di Moses Concas.

Nel mese di giugno la kermesse sarà arricchita da alcuni eventi speciali. Come il 9, quando il festival entrerà nella Casa Circondariale di Uta, con le “Canzoni a casaccio o alla rinfusa” di Rossella Faa.

