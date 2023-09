«Quando la città era terra di missione» 

«Carbonia ai tempi della nascita della nuova parrocchia era una terra di missione, con una popolazione nota per non avere una profonda vocazione religiosa, tutt’altro». Inzia con questo ricordo del passato il racconto di don Giuseppe Medda, classe 1945 ultimo parroco “Orionino” ancora in vita passato per Carbonia.

La parrocchia

Lo scorso fine settimana don Medda ha partecipato alla festa della Beata Vergine Addolorata per celebrare i 70 anni dalla nascita della parrocchia più popolosa e popolare della città. Nata nel 1953, ai piedi della pineta “Rosmarino” nel quartiere operaio della città, su intuizione dell’allora vescovo Monsignor Pirastru, è stata affidata da subito ai figli della “Piccola opera della divina provvidenza”, congregazione religiosa fondata da San Luigi Orione. Da allora gli “orionini” sono diventati un simbolo per l’intera comunità carboniense. Don Giuseppe, a Carbonia dal 1987 al 1993, era subentrato a don Benito Barucca (oggi ancora in vita ma uscito alla fine degli anni 90 dalla congregazione). Erano gli anni infatti in cui la città era a forte trazione comunista e dove i preti venivano da molti, ma non da tutti, guardati di traverso. Nel corso dei decenni tanti parroci e sacerdoti si alternarono in città, molti dei quali rimangono ancora oggi figure di primo piano della memoria collettiva. «Quando arrivai in città mi accorsi da subito – ricorda don Medda - che la nostra congregazione era molto amata per il bene fatto negli anni. In particolare in tanti mi raccontavano le opere di Don Filippini, Don Arturo e tanti altri».

I ricordi

Scorrendo il libro dei ricordi don Giuseppe rievoca i suoi esordi: «Non ero mai stato parroco precedentemente. Ad accogliermi trovai una comunità molto vivace ma anche con alcune complessità. Vi era, poi, una vita associativa molto ricca: scout, Azione cattolica, ma anche il catechismo tradizionale, la polisportiva e un frequentatissimo oratorio». Degli anni del suo mandato il sacerdote ricorda: «l’inaugurazione della casa di Sant’Angelo, nei monti di Fluminimaggiore, dedicata a tantissimi campi scuola per giovani e l’aver ospitato 2 gruppi di missionari». Don Giuseppe nel 1983 lasciò il suo incarico nelle mani del nuovo arrivato Don Cesare Concas a cui succedettero poi don Luigi Valerio e Don Sergio Mura, con il quale, alla fine del 2008, si chiuse l’esperienza Orionina a Carbonia, che passò sotto l’amministrazione della Diocesi di iglesias. Sulla permanenza della congregazione a Carbonia, l’ultimo parroco allievo di Don Orione non ha dubbi: «Io e tutti i confratelli conserviamo un ricordo proficuo della nostra esperienza e tanti contatti umani ci tengono ancora legati». Le ultime parole, come prevedibile, son dedicate alla scelta fatta dai padri superiori di abbandonare la città: «Creò rammarico in molti, fu un boccone amaro che non a tutti andò giù. Fu una scelta soffertissima ma purtroppo non se ne poté fare a meno».

