Quando la Befana porta la spesa 

Non carbone ma pacchi di pasta, latte e beni di prima necessità. All’Exmè di Pirri le befane sono arrivate in sella alla loro scopa, affiancando i volontari del progetto “TiAbbraccio” nella distribuzione della spesa solidale alle famiglie più bisognose. Solidarietà: una magia che non ha bisogno di incantesimi, capace di dare vita a un’Epifania fatta di aiuto concreto e attenzione verso chi vive un momento di difficoltà.

Nella mattinata di ieri sono state circa 600 le famiglie presenti che hanno ritirato la spesa settimanale, si parla di quasi duemila persone, più di 260 minori e 500 calze della Befana distribuite.

Il supporto

«Questo teoricamente doveva essere un progetto emergenziale, nato in tempo di Covid per coprire le esigenze delle molte persone che avevano perso il lavoro durante la pandemia e si sono trovate in una situazione di fragilità – spiega Mariachiara Garadu, coordinatrice del progetto “TiAbbraccio” –. Sfortunatamente durante gli anni questo bisogno è cresciuto, sempre più famiglie si sono rivolte a noi. Invece di diminuire, con la ripresa dell’economia abbiamo avuto un aumento di richiesta, in continua crescita, non abbiamo osservato segni di diminuzione».

L’appuntamento per la consegna della spesa agli oltre 600 nuclei familiari presenti ieri ha avuto un sapore diverso dal solito: una mattinata di musica, balli e attività ludiche per i più piccoli, capace di rallegrare gli animi e strappare una risata a bimbi e genitori.

«È da dieci anni che collaboro con l’associazione, mi occupo principalmente dei bambini: panni, omogeneizzati, giocattoli, vestiario e il lunedì al Teatro Dante con i ragazzi. La cosa che mi da più soddisfazione è essere qui con i bambini, vedere i loro sorrisi e giocare con loro. Oggi vesto i panni della Befana, abbiamo organizzato una piccola festicciola, i bimbi sono contenti e io sono felice con loro» racconta Angela Cozza, storica volontaria di Domus de Luna.

«Durante le distribuzioni settimanali, le babysitter – oggi in veste di Befane – curano un rinfresco e dei giochi per i bambini in modo da tenerli occupati mentre i genitori fanno la spesa. I più piccoli possono così anche fare delle attività e socializzare tra loro. Tutto diventa un circolo positivo di leggerezza e condivisone», continua la coordinatrice. E accanto alla calza ripiena di dolcetti, pandoro e panettone a volontà e palloni da calcio in regalo per tutti.

«Io adoro questo progetto – dice commossa Emanuela Scioni, volontaria –, vedere i bambini così felici è la cosa più bella del mondo, non c’è molto altro da aggiungere. Domus è una realtà in 3D, un libro che ti parla».

Nei pacchi

Supporto particolare è dedicato alle famiglie con figli più piccoli: ad oggi sono circa 400 i bambini sotto i quattro anni registrati, a cui l’associazione Domus de Luna con il progetto “TiAbbraccio” garantisce l’aiuto necessario: pannolini, salviettine, omogeneizzati, ma anche abbigliamento e passeggini. «Ci vengono spesso richieste anche lenzuola, coperte per l’inverno o stoviglie –, sottolinea Michela Garadu –. In giorni come questo cerchiamo di essere più presenti e di dare le giuste attenzioni alle situazioni più fragili».

Nei pacchi della spesa in occasione dell’Epifania aggiunta anche della carne in più – würstel di manzo sardo – e delle patatine in sacchetto, oltre agli immancabili dolci natalizi per le famiglie.

