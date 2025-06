Quando il problema riguarda gli anziani 

Come si sviluppa l’epilessia nell’età avanzata?

Si manifesta con crisi epilettiche oppure con stati confusionali e disturbi comportamentali in persone oltre 65 anni. Le crisi epilettiche per oltre il 70% dei casi sono di tipo parziale ed è frequente lo stato epilettico convulsivo e non. L’eziologia è in genere sintomatica e comprende disturbi cerebrovascolari, tumori cerebrali (primitivi o secondari), fattori tossico/dismetabolici, traumi cranici, fattori infettivo-infiammatori e demenze. La diagnosi clinica talvolta nell’anziano è difficile per i sintomi che possono essere confusi con quelli di altre patologie e ci si avvale dell’EEG, video EEG, TC e RM encefalo. La terapia è personalizzata.