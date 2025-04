«Quando il Papa donò duecentomila euro al carcere minorile» 

Di recente, Papa Francesco aveva donato duecentomila euro per il pastificio del carcere minorile di Casal del Marmo. Lo ha rivelato mons. Benoni Ambarus (don Ben, come lo chiamava Bergoglio), responsabile della carità e della pastorale carceraria a Roma. «Gli avevo detto che abbiamo un grosso mutuo per questo pastificio e se riusciamo ad abbatterlo abbassiamo il prezzo della pasta, ne vendiamo di più e assumiamo altri ragazzi», racconta, «e lui mi ha risposto: ho finito quasi tutti soldi ma ho qualcosa ancora sul mio conto. E mi ha dato duecentomila euro».

Il ricordo

Il vescovo ricorda l'apertura della Porta Santa a Rebibbia. Quando il Papa disse: «Don Ben vieni con me», e insieme cominciarono il Giubileo. «Io per lui sono stato solo don Ben, credo che neanche sapesse il mio nome e cognome. È stato emozionante ma soprattutto per quella gente. Si sono sentiti visti. Da lunedì mi arrivano in continuazione messaggi di chi dice di sentirsi orfano. Ieri alcuni detenuti mi hanno chiesto di mettere sulla tomba di Francesco un fiore da parte loro». E invece, ha annunciato il vescovo ausiliare di Roma, senza entrare nei dettagli, «sto lavorando perché i suoi figli prediletti possano essere ai funerali. Vedremo che cosa riusciremo a fare».

Con i detenuti

Quattro giorni prima di morire, Francesco era stato nel carcere romano di Regina Coeli, scegliendo di trascorrere l'appuntamento del Giovedì Santo in un luogo di sofferenza. Poche le parole pronunciate dal Pontefice che però aveva voluto salutare ad uno ad uno tutti i presenti. «Ogni volta che entro in un posto come questo mi domando: perché loro e non io», aveva detto all'uscita. Papa Francesco si era presentato senza i naselli dell'ossigeno ma con appena un filo di voce e il volto sofferente. Alla fine, un saluto ai giornalisti: «La vivrò come posso», la sua risposta alla domanda su come avrebbe vissuto la Pasqua. Voce affaticata ma ancora tanto senso dell’umorismo per rispondere «sono seduto» a chi gli chiede come sta. La fatica del post-ricovero, insomma, non ha fermato Francesco che ha mostra al mondo tutta la sua fragilità.

Entrando nel carcere romano, aveva detto: «A me piace fare tutti gli anni quello che ha fatto Gesù il Giovedì Santo, la lavanda dei piedi, in carcere». Per poi aggiungere: «Quest'anno non posso farlo, ma posso e voglio essere vicino a voi. Prego per voi e per le vostre famiglie».

