Quando il “nemico” è un figlio 

Il nemico in casa è mio figlio. Un paradosso di alcuni genitori le cui creature hanno il marchio della doppia diagnosi, come viene definita dall'Organizzazione mondiale della sanità: malati psichiatrici e con un disturbo causato dall'abuso di droghe. Un combinato disposto che si fa incubo per la vittima, ridotta all'ergastolo di una mente senza guida, ma anche per padri e madri. «Il primo tso l’ha avuto a 19 anni. - racconta una mamma sassarese - La notte prima dell'esame di maturità». Il ricovero è il precipitato di una parabola iniziata da tempo con l’assunzione di cannabis, metanfetamine, crack, "stampelle" di un'adolescenza fuori asse, tormentata pure dal bullismo e dalle vessazioni di un pusher che comanda a colpi di taser. E così il ragazzo introverso muta nello sconosciuto della famiglia, incognita in breve tempo pure per lo Stato.

L’inizio dell’incubo

«Mi ricordo una visita al Serd - continua la 56enne riferendosi agli anni trascorsi in un paese laziale - Un’operatrice mi disse di lasciarlo al suo destino». Invece lei abbandona il lavoro perché star dietro a quel giovane, ora 27enne, è una professione che non concede vacanze. «Dovevamo dormire con un occhio aperto, perché diventava sempre più pericoloso». Il trasferimento in una comunità di cura è l'unica soluzione ma qui si raddoppia il calvario. «Dovunque andasse riprendeva a drogarsi oppure a fuggire. Una volta è uscito dalla struttura con maglietta e pantaloncini. Si era venduto tutto». In altre sono gli stessi operatori che lo mandano via perché violento. Quattro anni fa poi viene interdetto, ritenuto cioè incapace di intendere e volere, e messo sotto il controllo di un tutore. Intanto il giro delle sette chiese per scovare uno spazio adeguato si complica. «Mi sono trovata a parlare con comunità, tutte private, che solo per il colloquio volevano 150 euro. E soprattutto con quelle che, vedendolo, lo rifiutavano».

Le violenze e il tso

Intanto i comportamenti peggiorano: «Mi ero fatta accompagnare da un buttafuori per proteggermi mentre l’accompagnavo all'incontro con una terapeuta. Mio figlio l'ha colpita con un pugno». “Non so perché l'ho fatto”, dice lui, e lo ripete quando, in una comunità, compie lo stesso gesto contro un operatore. Arriva l'ultimo tso e l'ennesimo bivio. «A casa non posso prenderlo, le famiglie fanno da ammortizzatori sociali ma è sbagliato». E chi mai si prenderà la responsabilità se dovesse fare qualcosa contro di lei? «Riprendo allora a chiedere che l'accolgano altrove. Ma le strutture sono troppo poche». E l'emergenza invece aumenta come chiariscono i dati delle carceri e dei centri di salute mentale. Dove quelli che sono anche i figli dello Stato diventano i nemici di tutti.

