«Quando il mio Gazebo tornerà»  

Il Gazebo dancing ha segnato un’epoca. Nelle sue piste sono sbocciati (e finiti) tanti amori. Le ultime serate col pienone risalgono ai primissimi anni Duemila. Sono passati vent’anni e qualcosa di più, da quelle serate rimaste cristallizzate nella memoria di chi le ha vissute da protagonista. I successivi periodi sono stati scanditi da una serie di tentativi di rilancio. Con alterni successi, mai però come quando, a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila, la discoteca di Tancau, frazione a mare di Lotzorai, accoglieva 5 mila persone provenienti anche da oltre Tirreno. I tempi sono cambiati Lo sa anche il fondatore del Gazebo, Giancarlo Serra, che a 73 anni non smette di cullare il sogno di riaprire quello che, per lunghi periodi, è stato il locale da ballo all’aperto più grande dell’Isola. «I tempi sono cambiati, ma la movida va sostenuta offrendo a chi è in cerca di divertimento, locali adeguati e con ampi spazi». È cambiata la generazione, è cambiata la musica e pure le normative di settore sono state inasprite nel nome della sicurezza.

Le nuove regole

«La movida è condizionata dai controlli. È giusto che vengano attuati, ma vanno misurati». Giancarlo Serra, per tutti Carletto, ha un’esperienza sul campo di oltre cinquant’anni. Il pioniere del divertimento notturno in provincia di Nuoro ed ex sindaco di Lotzorai sa che, nell’ultimo ventennio, la movida ha subito una metamorfosi. L’imprenditore di Lotzorai racconta di aver incontrato parecchie difficoltà negli anni, ma rivendica anche la forza di rialzarsi. Anche dopo che, nel 1999, a fine estate, la Questura di Nuoro mise i sigilli al Gazebo per 24 ore. Era in corso Erotica tour, rassegna a luci rosse che si tenne nella discoteca di Tancau e che provocò un polverone sociale con l’indignazione di Sacra Romana Chiesa. «Oggi, come allora, regna tanta gelosia. Qui non si può vivere di sole sagre, che per carità vanno bene, ma non sono sufficienti per attrarre il turismo giovanile. Quando il Gazebo andava a gonfie vele qui arrivavano anche dalla Penisola e l’indotto ne beneficiava, tra pernottamenti, colazioni, pranzi e cene. Da noi hanno lavorato fino a 60 persone».

Contro i detrattori

Carletto Serra s’indigna quando sente parlare di musica vietata all’una del mattino. «Faccio nomi e cognomi: perché oggi si fa la guerra ai vari Maurizio Loi di Istiddha beach club, ai fratelli Mascia dell’Isolotto d’Ogliastra o ai proprietari della discoteca di Arbatax che hanno investito risorse? Solo perché sollevano i decibel nel fine settimana? Lo trovo inaccettabile e se non facciamo un passo culturale in avanti non cresceremo mai. Qui abbiamo un turismo vecchio, di gente che appena sente un po’ di musica chiama le forze dell’ordine».

Verso la resurrezione

«Voglio riaprire il Gazebo. Magari unendo le forze. Dobbiamo fare rete, altrimenti la strada è segnata. Ai tempi del tutto esaurito al Gazebo lavoravamo tutti». Il dado sembra tratto. Nonostante i suoi 73 anni, che il 7 ottobre diventeranno 74, e il cambiamento epocale, Carletto Serra lancia la nuova sfida per l’estate 2024. «So che i numeri di un tempo non potranno tornare, ma con una rivisitazione semplice il locale potrà di nuovo ospitare sia giovani che adulti. Soprattutto gli adulti, che negli anni Novanta erano adolescenti, oggi cercano locali che non si trovano. Anche le amministrazioni comunali creino più servizi e condizioni per incentivare il turismo giovanile». La voglia di musica è la stessa e se Sandro Murru, dj che ha fatto epoca, reisce a riempire la piazza a Santa Maria Navarrese, qualcosa vorrà pur dire.