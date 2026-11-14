C’era un tempo in cui possedere una barca significava soprattutto concedersi un lusso: trascorrere le vacanze in famiglia, organizzare viaggi e vivere il mare lontano dalla quotidianità. Oggi, nel porto di Cagliari, quello stesso lusso si è trasformato anche in un’opportunità economica. «La passione per la nautica è nata come una cosa di famiglia. Mio padre 20 anni fa cercava un hobby, così comprò una barca e tutti insieme facevamo dei viaggi» racconta Gianluca Farneti. Oggi, però, anche lui guarda al noleggio occasionale, come ad una possibilità che consente di alleggerire le spese di gestione.

Lo scenario

«Oggi avere una barca è ancora di più un lusso rispetto al passato. Anche prima lo era, ma più persone potevano permettersela» evidenzia Gianluca Farneti. E aggiunge: «Tra posto barca, manutenzione, tasse e carburante, mantenere un’imbarcazione comporta spese sempre più impegnative». Uno scenario confermato da Enrico Lampis, anch'egli operatore del settore: «Negli ultimi 5 anni le tariffe sono aumentate di anno in anno, parallelamente alla crescita del flusso turistico. A incidere maggiormente sono gli ormeggi e il carburante, che spesso condiziona persino la programmazione delle uscite in mare». Ma se possedere una barca è diventato più costoso, salirci a bordo è oggi alla portata di un pubblico più ampio. A Cagliari il mercato delle escursioni è cresciuto rapidamente, trasformando il modo di vivere la costa. «Dieci anni fa c’erano pochi servizi a Cagliari. Esistevano soprattutto le grandi compagnie di charter che proponevano settimane in barca a vela, oggi si può uscire anche solo per qualche ora» osserva Gianluca Farneti. «A trainare il settore sono soprattutto i turisti: dalle famiglie, alle giovani coppie, passando per i croceristi che, durante una sosta in città scelgono di scoprire Cagliari anche dal mare» racconta Gianluca Farneti. Un’opportunità favorita da una stagione che, come sottolinea Lampis «si estende da aprile a ottobre grazie ad un clima più che favorevole».

La meta

«Prima i turisti sceglievano Cagliari perché la individuavano come meta tra i voli low cost, e ci andavano senza troppe aspettative, per poi invece ricredersi e rimanere stupiti dalla bellezza di questa città. Hanno così creato una rete di feedback positivi rendendo Cagliari meta sempre più ambita e apprezzata» conclude Enrico Lampis. E tra nord e sud: «Cagliari è un mercato che è esploso, seppur con le dovute proporzioni rispetto al nord Sardegna. Qua c'è un turismo meno danaroso ma sempre più persone vogliono trascorrere delle ore in barca, forse anche l’aumento del prezzo degli stabilimenti ha portato il turista a valutare di non voler guardare Cagliari solo dalla spiaggia ma anche dal mare. Pensano che con 50/60 euro a testa possono fare un bellissimo tour» fa presente Gianluca Farneti. Gianluca, come vede tra dieci anni Cagliari? «La città sta investendo molto e prevede un ampliamento soprattutto nel settore del lusso con hotel a 5 stelle che prima mancavano». Teme l'overtourism? «Si e no. Ha i suoi aspetti negativi questo fenomeno, ma per i piccoli imprenditori cagliaritani è una cosa positiva». Qualche lamentela dei turisti da riportare? «Talvolta una scarsa predisposizione di noi cagliaritani, una certa difficoltà a muoversi con i trasporti, spesso pochi taxi, negozi chiusi all'ora di pranzo, e poi... non sappiamo l'inglese». E se l'inglese dei sardi si deve ancora perfezionare, almeno il mare, si fa capire in tutte le lingue del mondo.