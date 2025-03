Quando il fascismo fermò le calciatrici  

C’è una storia poco nota che arriva a teatro a Pirri grazie alla rassegna “Aprile Resistente” organizzata da Il Crogiuolo: giovedì 3 aprile, alle 20.30, a Casa Saddi (via Ettore Fieramosca 17) , va in scena lo spettacolo (in prima assoluta) “Giovinette, le calciatrici che sfidarono il Duce”, tratto dal romanzo di Federica Seneghini per la regia Laura Curino.

Sul palco Federica Fabiani, Rossana Mola e Rita Pelusio ci riportano nel 1932. Decimo anno dell’era fascista. Sulla panchina di un parco di Milano un gruppo di ragazze lancia un’idea, per gioco, quasi per sfida: giocare a calcio. Fondarono il Gfc (Gruppo femminile calcistico), la prima squadra di calcio femminile italiana che in breve raccolse intorno a sé decine di atlete. Gli organi federali in principio assecondarono l’iniziativa, consentendo loro di allenarsi, ma non di giocare in pubblico. Inoltre dovevano usare un pallone di gomma e non di cuoio, indossare la gonna non i pantaloncini, passare la palla solo rasoterra e in porta dovevano far giocare dei ragazzini adolescenti. Tutto questo per preservare le loro “capacità riproduttive”. Nonostante ciò la loro avventura sportiva riuscì caparbiamente a resistere per quasi un anno, quando, proprio alla vigilia della loro prima partita ufficiale, il regime le costrinse a smettere di giocare. La loro fu una sfida al loro tempo, al regime, alla mentalità dominante che vedeva nel calcio lo sport emblema della virilità fascista. Di questo pugno di ragazze, che a loro modo sfidarono il Duce e la cultura del loro tempo, alcune si riciclarono in altri sport, altre uscirono dalla storia, altre ancora entrarono in una storia più grande, partecipando dieci anni dopo alla lotta partigiana.

RIPRODUZIONE RISERVATA