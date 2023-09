Quando il cinema racconta la vita (e Gabriel Guevara finisce in manette)  

I biopic, i melodrammi, il gangster movie, i thriller, persino una Frankstein donna e un dittatore vampiro: nel panorama di Venezia 80 che presenta un'apertura ai generi senza precedenti le urgenze contemporanee, i dolori brucianti, le angosce reali dove sono finite? Al giro di boa del Festival ci sono, cominciano a farsi largo e a portarci non nel futuro apocalittico o nel Novecento o addirittura prima, ma nell'oggi, nel qui ed ora. Ma addirittura vanno oltre la finzione: ieri è stato arrestato a Venezia l’attore Gabriel Guevara. Sul giovane divo amato dagli adolescenti, franco-spagnolo, famoso per il ruolo da protagonista in “Colpa mia”, pendeva un mandato di arresto internazionale per violenza sessuale.

La selezione

Ma parliamo di cinema. C'è un tema forte di muri alzati e di confini, di passaporti stracciati e di fili spinati in questa ottantesima edizione. E sarebbe strano che non ci fosse al cinema un riflesso di quello che accade nella vita non immaginata.

L’ovazione

A cominciare dagli applausi scroscianti, un'ovazione commossa, in sala per “Tatami” (sarà al cinema con Bim) del regista israeliano Guy Nattiv e dalla iraniana Zar Amir Ebrahimi, il primo film co-diretto, subito uno dei piccoli casi di Venezia 80. Con una protagonista d'eccezione, Arienne Mandi è la storia di una judoka minacciata dal regime iraniano che vuole costringerla a ritirarsi dai campionati mondiali in Canada per evitare la finale con una campionessa del paese occupante, Israele. Una storia ispirata a Sadaf Khadem, la prima donna pugile iraniana: si tolse il velo nel 2019 durante un incontro internazionale e per questo ebbe un mandato di arresto del suo paese. Sadaf era in sala, alla Darsena, una ragazzona sportiva con un coraggio gigantesco che si è rifugiata a Parigi ed è diventata una delle voci di supporto a “Donna, vita, libertà”. Un grido che ha risuonato anche sul red carpet con il flash mob cui hanno partecipato tra gli altri Jane Campion e Damien Chazelle.

Il coraggio, la passione

La libertà è quella soffocata dai talebani e filmata da Ibrahim Nash'at in “Hollywoodgate” (fuori concorso) in cui la telecamera è entrata nei capannoni lasciati a Kabul dagli americani ritiratisi il 31 agosto 2021 e ora occupati dai talebani. Nash'at ha avuto il permesso di documentare la transizione da milizia ribelle a regime militare. Ha filmato di nascosto indicibili sofferenze e razzismo la polacca Holland sul confine della sua Nazione tra Bielorussia e Polonia, in una sorta di trappola in cui i rifugiati provenienti dalla Siria e dall'Africa che cercano di raggiungere l'Unione Europea si trovano nella palude geopolitica cinicamente architettata. “Green Border”, in concorso domani, apre gli occhi e il cuore sulle vite dell'attivista Julia, della giovane guardia di frontiera Jan e di una famiglia siriana. «Non ha alcun senso impegnarsi nell'arte se non si lotta per quelle voci, se non si lotta per porre domande su questioni importanti, dolorose, a volte irrisolvibili, che ci mettono di fronte a scelte drammatiche», è la battaglia della regista.

