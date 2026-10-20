Quando il cibo racconta un paese 

Tre giornate tra gastronomia, cultura e tradizioni popolari, con degustazioni, laboratori, incontri, musica e percorsi alla scoperta di Neoneli. È l’istantanea di “Wine, fregula e cassola”, la kermesse che animerà il piccolo centro del Barigadu da venerdì a domenica. Ad arricchire l’evento anche la Festa delle cantine con 19 produttori da tutta l’Isola.

L’obiettivo

«Neoneli si prepara ad accogliere questo evento esperienziale, che celebra le eccellenze enogastronomiche del territorio ma anche l’identità culturale della nostra comunità – sottolinea il sindaco Ivano Piras –. È un’occasione per valorizzare il patrimonio di tradizioni e cultura del nostro paese e coinvolgere cittadini, produttori, associazioni e attività locali per rafforzare il senso di comunità, promuovere Neoneli e sostenere l’economia. Invitiamo tutti a partecipare». Il cibo diventa il filo conduttore di un racconto più ampio.

Il programma prenderà il via venerdì alle 17.30 negli spazi di Casa Cultura. Alle 18 un convegno realizzato in collaborazione con il Distretto rurale del giudicato di Arborea e dedicato alle prospettive della produzione brassicola artigianale, tra ricerca, innovazione e valorizzazione delle filiere locali, seguito da una degustazione di birre artigianali. In serata una gara a Mutos. Sabato pomeriggio la festa delle cantine e poi spazio alla fregula, protagonista dello show-cooking con gli chef Alberto Sanna e Andrea Pani. Accanto alle loro interpretazioni, le massaie mostreranno la preparazione tradizionale della fregula. Dalle 19 gli stand gastronomici proporranno la degustazione di sa fregula istuvada e su succu istuvau e poi intrattenimento musicale. Domenica il grande pranzo: fin dal primo mattino le cuoche e i cuochi di Neoneli saranno al lavoro per preparare le pietanze che rappresentano il cuore gastronomico della manifestazione: la fregula istuvada e pecora a cassola.

Lo sviluppo

«Credo che il futuro dei piccoli centri passi anche da iniziative come questa, capaci di rafforzare il senso di appartenenza e aprire nuove prospettive di sviluppo», sottolinea l’ex sindaco e consigliere regionale Salvatore Cau. Paolo Satta, ha seguito da vicino la manifestazione nel tempo: «Negli anni si è allontanato dall’essere un evento di massa, assumendo oggi una connotazione più esperienziale e umana, che meglio si cuce alla dimensione del paese».

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