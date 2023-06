Quando il Cav scese a terra  dal suo yacht 

Cordoglio anche in Ogliastra per la scomparsa di Silvio Berlusconi. Il Cavaliere era stato in visita in questa zona in due occasioni: la prima, nel 1999, ad Arbatax, la seconda, tre anni dopo, al porto turistico di Santa Maria Navarrese con successiva passeggiata sul lungomare, fino a Tancau, frazione a mare di Lotzorai, con tanto di aperitivo al ristorante “Il Gabbiano”. Nello scalo ogliastrino arrivò a bordo della barca che si chiamava “Principessa vai via”.

Tanti sono stati i suoi sostenitori che, nel 1994, nella terra della longevità avevano sposato il progetto politico di Forza Italia, la vera creatura del Cavaliere. Tra gli azzurri della prima ora Paolo Stochino, architetto di Arzana: «È stato un grande statista. È colui che, negli ultimi vent’anni, ha fatto la politica estera italiana». Angelo Stochino, sindaco di Arzana: «È stato un fenomeno sia come uomo politico sia come imprenditore: nel bene e nel male è stato il fondatore di una nuova destra italiana e di una nuova politica». Mimmo Lerede, anestesista-rianimatore dell’Asl Ogliastra, è stato fedelissimo di Forza Italia sino a qualche tempo fa. Era tesserato dal 1994. «Silvio Berlusconi - dichiara l’ex sindaco di Tortolì - è stato una persona di elevata caratura nazionale e internazionale». Per Franco Ammendola, presidente del Consorzio industriale, Berlusconi «mancherà all’Italia». Virgilio Corgiolu, giovane esponente del centrodestra, originario di Tortolì ma trasferitosi a Roma per motivi professionali, ha incontrato spesso Berlusconi nelle sue residenze romane: «Ha dato lavoro a 60 mila dipendenti, lo stesso numero di abitanti dell’Ogliastra».

RIPRODUZIONE RISERVATA