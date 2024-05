Quando il Cagliari apre il cuore 

Una giornata estiva, quasi 30 gradi per prepararsi al mezzogiorno e mezzo di fuoco di domenica. Il Poetto chiama, ma l'amore per il Cagliari va oltre e circa tremila tifosi si sono presentati alla Domus per soffiare alle spalle dei rossoblù, a pochi giorni dalla madre di tutte le sfide salvezza, quella che si giocherà a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Carica

Porte aperte alla Domus fin dalle 14 e la curva nord viene presa d'assalto. I dati ufficiali parlano di circa 3800 tagliandi staccati, più realisticamente ci sono poco meno di 3000 presenti, che cantano e urlano per quasi due ore, prima e dopo l'ingresso di Pavoletti e compagni in campo. Alle 15, sbuca Ranieri e in curva appare lo striscione “Carica”, eloquente grido di battaglia per dare forza ai rossoblù, che rimangono ad ascoltare i cori prima di iniziare l'allenamento. Una conta veloce che fa sorridere il tecnico e il suo staff: all'appello mancano solo Jankto, rimasto al Crai Sport Center, e Makoumbou, che segue tutto l'allenamento seduto in panchina. Per entrambi assenza sicura a Reggio Emilia. C'è invece Mina, che corre, scatta, salta e poi saluta, quando Ranieri fa giocare una partitella a tutto campo. Meglio evitare problemi per il totem della difesa, un giocatore che il tecnico reputa “imprescindibile”.

La partitella

I tifosi cantano, pensano al presente, ma non dimenticano il passato, con i cori per Daniele Conti (“c'è solo un capitano”), i giocatori lavorano. Prima partitella senza i portieri, che si allenano a parte. Vista l'abbondanza, Ranieri divide il gruppo in due squadre da undici, senza estremi difensori. In maglia bianca ci sono Zappa, Hatzidiakos, Obert e Azzi in difesa, Nandez, Deiola, Mancosu (finalmente!), Viola e Luvumbo in mezzo, Lapadula e Petagna in attacco. Dall'altra parte, con la pettorina rossa, tocca a Di Pardo, Wieteska, Dossena e Augello dietro, Sulemana e Prati in mediana, Oristanio, Gaetano e Kingstone alle spalle della coppia Pavoletti-Shomurodov. Si gioca senza risparmiarsi, anche se il caldo c'è e si fa sentire, con Ranieri che spesso deve interrompere l'allenamento per permettere ai giocatori di dissetarsi. In tribuna compare anche il presidente Giulini, che con discrezione vuol stare vicino alla squadra nella marcia di avvicinamento alla gara più importante dell'anno.

Si chiude con una partitella, sempre a tutto campo, ma stavolta con i portieri, Scuffet con i bianchi e Radunovic a difesa dei rossi. Vista l'abbondanza, Kingstone all'inizio resta a guardare, mentre Viola è il jolly che aiuta la squadra in attacco. Reti bianche nel primo tempo, mentre nella ripresa l'ex Benevento va a lavorare col preparatore Spignoli e Pavoletti lascia spazio a Kingstone. E proprio il giovane attaccante zambiano segna l'unica rete della partitella, regalando la vittoria ai rossi.

Al fischio finale, la squadra si raduna sotto la curva. Prima un lungo discorso dei tifosi, riassumibile con un “date tutto”, poi è Ranieri che prende la parola, chiedendo ai cuori rossoblù di stare tutti insieme in questo momento decisivo della stagione. Quando parla Sir Claudio, il silenzio è assoluto. Alla fine un lungo applauso, Ranieri abbraccia Nicola Riva in tribuna prima di entrare negli spogliatoi. Sassuolo-Cagliari è già cominciata.