Quando il bene è il male La grande prova di Sollima 

Se l’ultimo ventennio di cinema e televisione s’è distinto nel nostro paese per progetti ispirati al mondo della criminalità, ciò dipende in buona parte dal contributo di Stefano Sollima. Il regista romano ha conosciuto la fama con la serie “Romanzo Criminale”, che ha posto le basi del genere crime all’italiana dando nuova forma alle dinamiche tra i personaggi, all’attendibilità delle fonti e al realismo dello scenario. Alzando ulteriormente l’asticella con la serie “Gomorra”, l’impatto sul pubblico è stato quello di un fenomeno di massa capace di mutare profondamente il mercato con proposte attinenti ed ispirate. Vista l’ottima accoglienza riscontrata anche al cinema, giungiamo oggi al suo “Adagio”, che - anche solo per la scelta di ambientare nuovamente la pellicola a Roma - mette in atto un po’ la sintesi di questo trascorso storico e culturale. Senza indagare come in passato una dimensione criminale ben specifica, il punto forte risiede soprattutto nel racconto: una fuga disperata in uno spazio ambiguo e contraddittorio dove il “bene” e il “male” diventano indistinguibili.

La storia

Manuel è un adolescente figlio di un vecchio capobanda noto come “Daytona”, non più autosufficiente e vittima di demenza senile. Per via di alcuni affari illeciti, il giovane agisce come infiltrato dei carabinieri nella speranza di ripulire la sua condotta. Il gruppo che lo coordina, capitanato da Vasco, è tuttavia un nucleo operativo corrotto mosso allo scopo di recuperare del materiale audiovisivo in cambio di denaro. Durante una festa a base di nudità e droga, Manuel tenta di scattare delle foto compromettenti a un ministro. Ma qualcosa va storto: per paura di farsi notare il ragazzo scappa, passando da collaboratore a ricercato. Mentre gli agenti seguono le sue tracce Manuel chiede aiuto a “Polniuman”, vecchio compagno di banda del padre, che lo indirizza presso l’abitazione di “Cammello”, altro affiliato finito in carcere dodici anni prima. Antichi rancori e sofferenze faranno esitare l’ex-carcerato nell’assistere il giovane, ma il tempo stringe e il pericolo di finir preda dei ricercatori si fa sempre più concreto. In uno sfondo apocalittico ove gli incendi e i blackout affliggono la città eterna, la patina degradata della fotografia trasmette l’indefinita disposizione d’animo dei personaggi, enfatizzando il contesto malfamato entro cui agiscono. Così, la scrittura emerge non solo per la chiarezza dei contenuti - grazie anche alla regia che accompagna con dovizia di dettagli ogni singolo passaggio - ma soprattutto per la costruzione psichica dei soggetti coinvolti, che aldilà di abusati stereotipi come “eroe” e “antieroe” vivono un equilibrio precario tra il senso di giustizia ed una seducente illegalità.

Gli attori

Avvalorati da scelte estetiche fortemente connotative - che ben s’intonano alle proposte interpretative degli attori - i personaggi godono di una caratterizzazione profonda e stratificata, ottimamente espressa dalle performance di Servillo e Favino ma soprattutto da un sorprendente Adriano Giannini, col suo temperamento cinico, spietato e - per questo - crudelmente realistico. L’eccellenza sul campo ha fatto percorrere a Sollima sentieri già noti, che scoprono tuttavia sbocchi e possibilità del tutto inedite. Un opera nata da un esperto del genere capace per primo - non a caso - di rinnovare il genere.