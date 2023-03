Quando i privati  volevano interrare stagno e vasche 

Millequattrocento ettari. Un terzo di terre emerse, il resto d’acqua e saline. Un paradiso a due passi dai palazzi. Ricchissimo di biodiversità e ancora oggi di un bel po’ di problemi legati appunto alla presenza antropica. Lo voleva interrare, il Molentargius, una società milanese, la Coger, per poterci realizzare una città nella città per oltre 20mila abitanti. La follia fu ricacciata nel sogno imprenditoriale del mattone ad ogni costo. Era il 1962. Come bocciata fu l’idea di attraversare l’area umida con la strada a scorrimento veloce Cagliari-Quartu.

E invece è diventato parco. E ora conoscerà una nuova vita con le saline. Produzioni limitate, di nicchia ma anche dal grande valore aggiunto col marchio del parco. Sale marino da piazzare sul mercato in confezioni “preziose”. Come i prodotti di Marina di Savoia, Ibiza (20 grammi di sale in vasetto venduti a 20 euro), anche Sant’Antioco (con le confezioni di ceramica lavorata al tornio e rifinita artigianalmente). O ancora i fiori di sale, ricercatissimi e di qualità commercializzati dalle saline di Trapani. Molentargius come Cervia. Dove la rinascita delle saline, anche queste abbandonate dai Monopoli, sono risorte pensando alle piccole produzioni, al turismo. (a. pi.)

