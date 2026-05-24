Quando i libri diventano bussole per orientarci  

Ad Alghero il mare non è più confine, ma direzione. È da questa linea aperta sull’orizzonte che prende forma la nuova edizione di “Dall’altra parte del mare”, festival letterario che torna a mettere in dialogo storie, linguaggi e prospettive, attraversando il presente per immaginare il domani. Il festival rinnova la sua identità e rilancia la sua visione, con Alghero a confermarsi porto e approdo: luogo che accoglie e insieme spinge oltre, verso nuove esplorazioni culturali.

I preludi

Dal 24 al 28 giugno il festival torna ad Alghero, con un preludio che già disegna la rotta nei giorni precedenti. Il 20 giugno, con “La notte dei lettori”, il viaggio prende forma nella dimensione condivisa della lettura: Nadeesha Uyangoda, scrittrice tra le voci più rilevanti del dibattito contemporaneo, incontra il gruppo Roxane. Finalmente confermato il preludio dedicato alla poesia: il 24 giugno, a Sa Mandra in collaborazione con il festival “Narami”: Marcello Fois dialogherà con Stefano Resmini della sua raccolta di poesie “Ogni cosa vede noi” (Einaudi).

Il tema

Il tema di questa edizione è una dichiarazione di intenti: “Mappe per il futuro”. Non semplici coordinate, ma strumenti per orientarsi nel tempo complesso che attraversiamo. I libri diventano bussole, le storie rotte possibili, le parole chiavi per leggere e costruire il domani. “Dall’altra parte del mare” (direzione artistica di Elia Cossu e Maria Luisa Perazzona) è ideato e realizzato dall'Associazione Itinerandia in collaborazione con Cyrano Libri Vino e Svago.

La mattina

Nel cuore delle quattro giornate, il festival si muove come una traversata articolata. Le mattine e i pomeriggi trovano nello spazio de Lo Quarter un laboratorio permanente di sguardi: con Andrej Longo la lettura si fa esercizio di visione attraverso il linguaggio cinematografico (il 26 dalle ore 15.30 alle 19 e il 27 giugno ore 10-13 e ore 15-19 nella Sala Conferenze Lo Quarter). Nel cortile della scuola Sacro Cuore prende forma lo spazio ragazzi, giardino segreto del festival: con Andrea Vico insieme ad Annalisa Masala, Teresa Porcella, Claudia Chelo, Eleonora Cattogno, Andrea Pau e Roberta Balestrucci Fancellu, la lettura diventa scoperta, gioco e orientamento (25-27 giugno, Cortile Scuola Sacro Cuore).

La sera

Quando il giorno scivola verso sera, il festival approda in piazza Sulis. Qui le storie si aprono al confronto con uno momento dedicato al nuovo “The Passenger” (Iperborea) dedicato alla Sardegna (25 giugno). Ci saranno il curatore Marco Agosta, Marcello Fois e Costantino Cossu che hanno scritto sul volume, mentre con Widad Tamimi, giornalista figlia di una donna di origini ebree e di un profugo palestinese fuggito al tempo dell'occupazione israeliana del 1967, autrice impegnata sui temi dell’identità e dei diritti, il racconto attraversa confini e memorie (26 giugno). Le rotte si allargano ulteriormente con Gaja Cenciarelli, scrittrice e traduttrice (25 giugno), la scrittrice polacca Joanna Bator, tra le principali voci della narrativa europea (26 giugno), Bruno Arpaia, romanziere e saggista (28 giugno), Annalisa Camilli, giornalista premiata a livello internazionale (27 giugno), e Kader Abdolah, autore di origini iraniane simbolo della letteratura dell’esilio (27 giugno). Fino agli sguardi contemporanei di Abigail Assor (28 giugno) e al dialogo tra Luciana Castellina e Ginevra Bompiani (27 giugno). A scandire ogni serata, tre omaggi ad altrettanti maestri della letteratura: con le letture di Gigio Alberti che dà voce a tre grandi classici (25-27 giugno), accompagnato dalle musiche di Salvatore Maltana, Massimo Russino, Raimondo Dore e Giovanni Sanna Passino. Il festival si apre anche al teatro e al cinema: Andrea Pennacchi porta in scena “Una piccola Odissea” (25 giugno, piazzale Lo Quarter), mentre “Quasi Grazia” di Peter Marcias, regista attento ai temi culturali e sociali, racconta la figura del premio Nobel (26 giugno, piazzale Lo Quarter). A chiudere, Giada Messetti, sinologa e divulgatrice con la lezione spettacolo sulla Cina dal titolo “Nella testa del Dragone” (28 giugno, piazzale Lo Quarter).

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