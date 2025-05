Quando Gramsci diede l’esame al ginnasio oristanese 

La media dei suoi voti all’esame ginnasiale per accedere al liceo classico non era brillantissima ma ciò non gli ha certo impedito di diventare quella grande mente politica, filosofica e storica. Antonio Gramsci ha dato quell’esame al liceo classico De Castro di Oristano nel 1908 per poi continuare gli studi al liceo Dettori di Cagliari: lo testimonia la pagella con gli esiti e il verbale, custoditi nell’Archivio di Stato oristanese.

Lo studio dell’Archivio

Un documento fra i tanti analizzati dagli studenti del De Castro, nel progetto di Alternanza scuola e lavoro, avviato lo scorso anno da tre classi e seguite dalle docenti Barbara Muella, Lucia Mereu e Antonietta Motzo, con la “complicità” del dirigente Pino Tilocca. Lo scopo era spulciare nei 90 anni di istituzione (il ginnasio esisteva dal 1860) volti e voti che hanno dato lustro alla città e oltre. Gli studenti hanno fatto, in sostanza, gli archivisti, hanno cercato i documenti, trovati non sempre al primo tentativo. «L’Archivio di Stato» spiega la direttrice Michela Poddigue, «custodisce il Fondo del De Castro: una storia che merita di essere raccontata, anche per far capire agli allievi quali personalità si siano formate nella loro scuola».Uno studio in cui hanno avuto il sostegno del docente Federico Piseri, università di Sassari. Fra gli altri giovani di questa gloriosa scuola anche il giudice Francesco Coco, che ha frequentato con ottimi voti. Ma quello in condotta nel 1922-1923 fu abbassato poiché aveva partecipato insieme alla sua classe a uno sciopero contro un professore. Dai registri dei verbali del collegio docenti del liceo sappiamo che Coco fu punito con quaranta giorni di sospensione, in seguito ridotti a due settimane.

Le teche

I ragazzi hanno realizzato numerosi pannelli esposti nel piano terra della scuola: ieri sono stati scoperti dai visitatori in occasione di Monumenti aperti. Sono stati gli studenti a raccontare ai visitatori quei documenti trovati durante la ricerca. Testi e foto, pagelle e verbali, fra cui i documenti originali dell’Archivio di Stato, ammirati dagli oristanesi che hanno così scoperto alcune curiosità, nel curriculum di questi studenti d’altri tempi, diventati famosi. Come Flavio Busonera che non si poteva certo considerare uno studente modello ma che occupò successivamente uno spazio lodevole, da partigiano e medico. La sua perseveranza nel voler proseguire gli studi lo portò alla laurea in Medicina. Sviluppò una forte coscienza sociale che lo spinse ad abbracciare ideali socialisti. Tale spirito di lotta lo accompagnò nella sua scelta di unirsi alla Resistenza, impegnandosi attivamente nella lotta partigiana, dopo essersi trasferito nel Nord Italia. Arrestato dai fascisti, venne imprigionato a Padova e affrontò con dignità la morte, incitando i suoi compagni a proseguire nella lotta per la libertà. Tra le foto storiche si può ammirare quella dei primi maturati, 1940. E ancora, fra gli studenti del De Castro i cittadini illustri come Peppetto Pau, Maria Teresa Secchi, la prima donna presidente della Provincia di Oristano. È emerso anche un elemento curioso che spiega le ragioni di dedicare la scuola a Salvatorangelo De Castro: oristanese, fu provveditore agli studi di Sassari. Fu il Consiglio comunale a deliberare la scelta.«La ricerca delle radici» hanno detto le docenti, «ha fatto nascere nei ragazzi la consapevolezza di essere orgogliosi di appartenere a una scuola che forma e apre le loro menti».

