Quando gli abitanti dissero “no” a una rotatoria 

Della fine dell’isolamento dei quartieri La Palma e Quartiere del Sole si era già cominciato a parlare già undici anni fa. Anche allora, come ieri, una partecipata assemblea di cittadini si riunì in piazza per discutere (e bocciare) l’idea proposta dall’amministrazione: rotatoria sull'asse mediano, all’altezza dell’Amsicora, per rompere la barriera sul versante di Monte Urpinu che si affaccia in via Fleming. Costo complessivo dell’opera ipotizzato nel 2013, 250mila euro e due anni per la sua realizzazione.

Alla base di quell’idea, sostenuta dall’ex assessore alla Viabilità Mauro Coni, c’era anche la possibilità di “trasformare” l’Asse mediano, interrompendo la sua funzione di asse di scorrimento in via Tramontana e diventando, quindi, anche uno spazio urbano. La rotatoria avrebbe messo in sicurezza il tratto, ancora oggi considerato a rischio per l'alta velocità, e avrebbe collegato la viabilità ciclopedonale al resto della città. Fra i “pro” anche la possibile scorciatoia per la linea 3 del Ctm verso i due quartieri, dal momento che ancora oggi l'autobus è obbligato a un percorso lungo e tortuoso. La Fiab, così come oggi, spingeva per un sottopasso, l’amministrazione su quella soluzione avanzava dubbi legati alla sicurezza. Al progetto della rotatoria, i residenti dissero no. ( ma. mad. )

