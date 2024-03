Quando diventa una malattia 

Cos’è il dolore cronico?

Il dolore è cronico se dopo la fase del dolore acuto la sensazione dolorosa perdura, viene meno la sua utilità biologica e diviene essa stessa una malattia. È un dolore che dura almeno per 3 mesi o permane oltre il tempo di guarigione. Può causare modificazioni affettive e comportamentali, condurre a invalidità o disabilità e incidere negativamente sulla qualità di vita e sulle perfomance lavorative. Nel dolore cronico si sviluppano debolezza, disturbi del sonno, perdita dell’appetito e depressione. Il risultato ultimo è l’isolamento sociale. Mal di schiena, emicrania, artrosi, nevralgie, dolori alle articolazioni, fuoco di Sant’Antonio sono malattie caratterizzate da dolore che, se non diagnosticato in tempo, può cronicizzarsi.