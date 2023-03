Quando ci spararono a Buggerru Il canto di Loy con Del Casino 

Ed ecco che il progetto fiorisce, accanto alle pagine in italiano, si decide di offrire quelle in sardo. Due volumi diversi: italiano e variante campidanese a cura dello stesso Loy (già docente universitario), italiano e logudorese a cura dell’orgolese (classe 1968) Banne Sio, saggista, traduttore e vicedirettore di Confagricoltura Sardegna.

La novella racconta un grave fatto storico attraverso lo sguardo dell’infanzia. Eva, appunto, figlia del popolo e Petra rampolla della dirigenza della miniera. Amiche, sì, sino a quando si troveranno dalle parti opposte della barricata. I lavoratori sfruttati e i padroni sfruttatori si fronteggiano e come ci ha insegnato la cronaca del 4 settembre 1904 le cose vanno peggio per chi chiede condizioni di lavoro migliori. L’esercito fronteggia gli scioperanti. Alle richieste risponderà con le fucilate. Moriranno in tre: Salvatore Montixi, Felice Littera e Giustino Pittau ma c’è un quarto caduto (un minatore dell’Oristanese) che si spegnerà venti giorni dopo l’eccidio. Non è un caso che la quarta di copertina è stata affidata a uno scritto di Samuele Piddiu, ex segretario regionale della Cgil.

È una piccola meraviglia, piccola nel formato (come tutti i libri) e canaglia. Ribalda perché, chiuso il volume, resta l’incanto della storia, vera e dura. Tanto che per fissarla nella memoria si è messa all’opera una squadra di cantastorie, ognuno per l’arte che gli compete. Ma andiamo per ordine. Gianni Loy (scrittore, poeta e sceneggiatore cagliaritano, classe 1946) scrive “Eva e Petra. De su boccidòrgiu de Buggerru a su sciòperu generale”. E da qui dobbiamo partire.

Lo scritto

In sardo

Le illustrazioni

Ma l’autore Gianni Loy e la casa editrice Domus de janas non si accontentano e convocano uno dei grandi maestri della pittura e del muralismo, quel Francesco Del Casino (senese, oggi settantottenne) il cui nome è strettamente legato a Orgosolo e alle opere che hanno reso inconfondibili i muri del paese della Barbagia. All’artista si chiede di accompagnare la narrazione con venti tavole, una di copertina. Si tratta di una sequenza di intensa bellezza, verrebbe la voglia di staccare ogni singola pagina del libro e farne singoli quadri. L’autore ci porta dentro le case (così differenti e così distanti) delle due protagoniste per poi trasportarci nelle piazze della protesta e poi tra gli spari e il sangue della strage.

L’audiolibro

Finito? Manco per idea. In collaborazione con l’Associazione retinopatici, nell’ultima pagina del volume è a disposizione un Qr code per ascoltare “Eva e Petra” nella versione audiolibro. La direzione artistica del lavoro è di Cristina Maccioni per le voci di Lia Careddu (sardo campidanese), Marco Bisi (italiano) e Mallena Mesina, sardo logudorese. Ambienti sonori e sound design di Alessandro Olla. Ed ecco ricomposta tutta la squadra che ha reso possibile questa piccola meraviglia.

