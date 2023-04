«Quando ci incontravamo al pistino» 

In tanti, hanno colto in lui per lo più la parte giocosa ma c’è molto di più dietro un personaggio variegato come il suo: una commistione tra il senso del grottesco della “Cena di Trimalcione” di Petronio, l’arguzia di “Così parlò Bellavista” di Luciano De Crescenzo a cui si aggiunge la capacità di mettere alla berlina con disinvoltura vizi e virtù della società con un non so che di Castellano e Pipolo. Il suo nuovo disco “Faville” è un progetto esplicito, distante dalla sdolcinatezza che ammorba.

«Amo Cagliari così come Antonello Venditti ama Roma». Basterebbe questa frase per cogliere il legame viscerale tra Cool Caddish, al secolo Gabriele Galietta (di anni 42), e una Cagliari solare ma anche complessa che fa da sfondo alle sue canzoni. E di canzoni Caddish, tra gli esponenti più iconici di sempre dell’hip hop sardo, ne ha realizzate tante in trent'anni di carriera cominciata con il primo demo “The distortion crew”. Da “Mancano cose” a “Ci perdo la mattina” , non c’è ragazzo che non le abbia ascoltate e cantate rendendoli veri e propri inni della propria adolescenza.

Caddish cosa rappresenta questo progetto nel suo percorso?

«È un po’ come tornare al punto di partenza ma con più consapevolezza. È un nuovo inizio, che testimonia il mio desiderio di rinascita».

Tra le collaborazioni spiccano due tra i nomi principali dell’underground italiano ovvero Giovane Feddini e Pedar. Come sono nate?

«Con Pedar siamo in contatto già da anni, si è instaurato un bel rapporto umano. Feddini, invece, l’ho scoperto nel momento in cui è uscito il suo progetto che mi ha colpito subito: così gli ho scritto per complimentarmi chiedendogli se gli andasse di fare qualcosa assieme. Lui è rimasto entusiasta e ha scritto due strofe per il mio disco».

Torniamo indietro agli anni della Golden Age: cosa hanno significato per lei due luoghi simbolo dell'hip hop cagliaritano quali il pistino di via Rockfeller e il Terrapieno?

«Sono stati fondamentali. Cagliari all'epoca era divisa in due: al Terrapieno andavano soprattutto i ragazzi che seguivano la East Coast, era pieno zeppo di writers e di breakers, una vera e propria galleria a cielo aperto. Al pistino, invece, andavano soprattutto i ragazzi che amavano la West Coast, lo skate e il basket. Inizialmente c’era rivalità, anche abbastanza accesa, poi questi due grandi gruppi si sono uniti e sono nate amicizie che durano ancora oggi».

Altri luoghi simbolo dell’epoca?

«Gli anni Novanta sono stati un periodo magico. Le jam si facevano al Tempio dei Faraoni in viale Trieste, poi qualche festa di piazza, al Lido c’era il Lunedì Black senza dimenticare le serate del venerdì all’Open Gate e del sabato al Varadero».

Tra i ricordi più belli?

«Tantissimi: sicuramente la jam che organizzammo nel 1996 al Mirage di Assemini, c’erano pionieri come The NextOne e Josta. Poi andai alla leggendaria Juice Jam di Ancona, ricordo Neffa, Lou X, i Sottotono con tutta l’Area Cronica: ho i brividi. Nel 1998 Neffa venne all’Fbi a presentare il suo capolavoro “107 elementi” e gli feci da dj, stesso discorso con i Colle Der Fomento. Sono stati momenti pazzeschi».

Cosa le manca di quel periodo?

«L’interazione personale. Le esperienze venivano vissute sulla propria pelle».

Verso dove è diretto?

«Sicuramente verso nuova musica».

Come definirebbe questi trent'anni di carriera?

«Favolosi: rifarei tutto da capo, nel bene e nel male».

